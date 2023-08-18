Ağır cezada yargılanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Tantura olarak bilinen Doğu Akdeniz Üniversitesi kavşağında, Oytun Çakır isimli polis memurunun yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan feci kazanın ardından tutuklanan Bülent Güner hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı, dün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada olgular aktaran polis memuru Çakır’ın kanında alkol analizi yapıldığı ve 198 promil alkol tespit edildiği açıklandı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hazar Aşçıoğlu, 5 Ağustos 2023 tarihinde saat 00.00 sıralarında, Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine yönetimindeki LP 232 plakalı araç ile seyreden Oytun Çakır’ın, Tantura kavşağı girişinde, arkadan uzun farları ile gelmekte olan taksi şoförü Fatih Doğan’ı durdurduğunu söyledi. Aşçıoğlu, polis memuru Çakır ile Çoşkun Küçük’ün araçtan inerek, Fatih Doğan’dan ehliyet ve kimlik kartı istedikleri sırada, aynı istikamette JM 050 plakalı aracı ile 225 promil alkol tesiri altında seyreden zanlı Bülent Güner’in, önündeki kiralık aracı dikkatsiz ve süratli bir şekilde sağlaması sonucu, polis memurlarına çarptığını açıkladı. Kaza sonucu Oytun Çakır’ın savrularak ağır yaralandığını, Coşkun Küçük’ün ise LP 232 plakalı aracın arka camına savrulduğunu ve yaralandığını anlatan polis, Oytun Çakır’ın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini anımsattı. Polis, müteveffanın kanında ise 198 miligram alkol tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanacağını ve uzun süreli hapislik cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti ve kaçma ihtimali olan zanlının, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının, 45 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.