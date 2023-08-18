Raporun gelmesi 7 ay aldı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Long Beach bölgesinde 25 Ocak 2023 tarihinde 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u hunharca öldüren Sefer Buğra Altundağ’ın yargılamasına dün İskele Kaza Mahkemesi’nde başlandı. Yargı sürecinin aylar sonra başlaması üzerine Zehie Helin Reessur’un ailesi ve yakınlar dün mahkemeye önünde eylem yaparak, adaletin erken zamanda tecelli etmesini beklediklerini vurguladı. İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Ayşe Kaymak, İlk Tahkikat Duruşmasının birinci tanığı olarak meselenin soruşturmasını yapan polis müfettiş muavini Erdim Kara’yı mahkemeye dinletti.

Olgular aktarıldı

Erdim Kara, 15 Ocak 2023 tarihinde, saat 07.35’te, İskele Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis çavuşu İsmail Durak’tan, Long Beach bölgesinde, bir yapımı devam eden bir otel inşaatının şantiye alanında, bir bayan cesedi bulunduğunu ve olay yerine intikal ettikleri bilgisini aldığını ve olay yerine doğru hareket ettiğini söyledi. Kara, 08.00’da olay yerine gittiğinde, yerde sırt üstü yatır vaziyette ve bir bayan cesedi gördüğünü, yüzünde ve toprak zeminde kan lekeleri olduğunu tespit ettiğini, cesedin çevresinde ise gözlük ile bayan tokası tespit ettiğini açıkladı. Polis, ayrıca cesedin yakınında bir araca ait lastik patinaj izlerini de tespit ettiğini bildirdi. Polis, olay yeri inceleme ekipleri ile bölgede geniş çaplı inceleme yaptıklarını ifade etti.

Araç Gazimağusa’da bulundu

Kara, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Hakan Özçürümez’den de aynı gün aldığı bilgide, LM 560 plaka aracın, Derinya Kara Giriş Kapısı yolunda, çalışır vaziyette terk edilmiş halde bulunduğu ve içerisinde bazı kıyafetlerin yakılmaya teşebbüs edildiği yönünde bilgi aldığını anlattı. Polis, konu aracın incelenmesini ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne emare olarak götürülmesini sağladığını aktardı.

Polis, konu araç içerisinden alınan, saç örneği, kıyafet ve çeşitli kalıntılardan oluşan tam 43 emareyi mahkemeye sundu. Davanın dünkü duruşması sunulan emarelerin ardından, soruşturma subayının dinlenmesine devam edilmek üzere 21 Ağustos Pazartesi gününe ertelendi.

Mahkeme öncesi eylem yapıldı

Mahkeme öncesi Helin’in ailesi, yakınları ve arkadaşları İskele Kaza Mahkemesi önünde eylem yaptı. Eylemde Zehie Helin Reessur için adalet vurgunu yapıldı.