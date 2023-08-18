Güneyden ithal

Suna ERDEN

Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nda düzenlenen Panzehir Operasyonu’nda ele geçirilen bir buçuk kilo uyuşturucuyla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Sınır kapısından uyuşturucuyla yakalanan Osman Teki’nin suç ortağı olduğu iddia edilen Zeka Mamaali de tutuklandı. İki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı Mamaali’nin Osman Teki’nin suç ortağı olduğu açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, 13 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan zanlının aracında şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada sürücü paspasının altında bir kilo, araç içerisindeki çantada ise 18 paket halinde naylona sarılı 500 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 640 Euro bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının suçüstü tutuklandığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Güney Kıbrıs’tan soyadını bilmediği Yousif isimli siyahi şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, suçla bağlantılı Zeka Mamaali’nin de yakalandığını söyledi.

Polis, zanlı Mamaali ile Teki’nin birlikte uyuşturucu almaya karar verdiklerini, Mamaali’nin Güney Kıbrıs’taki aranan şahısla bağlantıya geçtiğini, zanlı Teki’nin de güneye gidip, uyuşturucuyu teslim aldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, Teki’nin bu iş için güneydeki şahıstan aldığı 640 euro paranın yarısını Zeka Mamaali’ye vermek için anlaştıklarını belirtti. Polis memuru, zanlı Mamaali’nin evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.