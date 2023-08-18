Organize işler

Suna ERDEN

Yurt dışında yaşayan kişilerin kredi kartı bilgilerini kullanarak, 4 milyon TL’ye yakın çekim yapan zanlılardan biri olan İsko Yapı İnşaat ve Ticaret Şirketi direktörü İsmet Koca dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, Mali polis suçla bağlantılı 6 kişi daha tespit etti.

Belirlenen 6 kişinin arananlar listesine alındığı belirtildi.

Olguları aktaran polis memuru, 10 Ağustos 2023 tarihinde KKTC’de faaliyet gösteren bir bankadan bazı şahısların kredi kartlarından rızaları olmaksızın bir işyerine ait pos cihazı aracılığı ve mail order yönetimi ile birçok işlem yapıldığına, 3 milyon 617 bin 166 TL paranın, iş yerinin hesabına aktarıldığına dair bilgi aldıklarını ve söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Cihangir’de faaliyet gösteren İsko Yapı İnşaat ve Ticaret Şirketi Ltd.’in sahibi İsmet Koca’nın tespit edilerek, Mali Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonla tespit edilip tutuklandığını söyledi.

Zanlının iş yerinde arama yapıldığını kaydeden polis, şirkete ait fatura bloğu, işlemleri yaptığı pos cihazı, içerisinde mail order formları bulunan laptop, birçok yabancı şahsa ait pasaport ve kart bilgileri bulunan 2 adet cep telefonu, kartlardan çekilişleri gösteren birçok slip ve para kasasında da yaptığı işlemler sonucu aldığı 40 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

105 işlem yapıldı

Polis, yürütülen soruşturma sonucu zanlının 23-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında iş yerinde, yurt dışında yaşayan yabancı şahıslara ait çalıntı veya kopyalandığına inanılan kart bilgilerinin şifrelerini iş yerinde bulunan pos cihazıyla birçok kez mail order sistemi ile kullanmak suretiyle toplam 3 milyon 617 bin 166 TL paranın sahtekarlıkla şirket hesabına yatmasını sağladığını açıkladı.

Polis, yapılan araştırma sonucu zanlıya ait işyeri hesabına aktarılan paranın bir kısmının nakit çekildiğini, bir kısmının ise yine aynı şirkete ait başka hesaba aktarıldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, ilk tespitlere göre; 105 işlem yapıldığını belirtti.

Satış yapmış gibi fatura hazırladı

Polis, zanlının, kredi kartı ve banka kartı sahiplerinin şikayeti üzerine, kart sahiplerine gerçekte olmayan bir satış yaptığı yönünde 8 adet sahte faturayı düzenleyerek ve bankaya vererek tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, iş yerinde ele geçirilen fatura bloğunda yapılan incelemede 12 adet kesilip tedavüle sürülen ve 14 adet de tedavüle sürülmek üzere hazırlanmış olan fatura tespit edilip bu yönde de soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlının iki kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi. Polis, ayrıca hesapları kullanılan 4 kişinin daha şikayetçi olduğunu, böylelikle bankadan çekilen paranın 2 milyonu aşkın kısmıyla ilgili kart sahiplerinin şikayetçi olduğunu açıkladı.

Telefonu incelendi, kanıtlar bulundu

Meseleyle ilgili 23 ifade alındığını kaydeden polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede iban, kart slipi, bazı şahıslara ait pasaportların resmi, ses ve video kayıtları tespit edildiğini açıkladı. Polis, alınması gereken ifadeler ve emareler olduğunu, ayrıca mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 6 şahsın arandığını belirterek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.