Merit Lefkoşa’ya Uluslararası Ödül: KKTC Turizmine Güçlü Katkı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin önemli temsilcilerinden Merit Lefkoşa Hotel & Casino, uluslararası seyahat platformu Wingie Enuygun tarafından verilen “2025 Wingie Enuygun Selection – Signature Choice” ödülüne layık görüldü.

Bu prestijli ödül; misafir memnuniyeti, hizmet kalitesi, operasyonel başarı ve iş ortaklığı performansı gibi birçok kriterin değerlendirilmesi sonucunda veriliyor.

KKTC Turizmi Adına Önemli Bir Başarı

Merit Lefkoşa’nın elde ettiği bu başarı, yalnızca bir otelin ödüllendirilmesi değil; aynı zamanda Kuzey Kıbrıs turizminin uluslararası platformlarda görünürlüğünün artması anlamına geliyor.

Özellikle son yıllarda Doğu Akdeniz’de artan rekabet ortamında, bu tür ödüller KKTC’nin:

Güvenilir bir turizm destinasyonu olduğunu,hizmet kalitesinde uluslararası standartları yakaladığını, Misafir deneyiminde güçlü bir konumda bulunduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Turizm Ekonomisine Doğrudan Katkı

Bu tarz uluslararası takdirler, yalnızca marka değerine değil, aynı zamanda ülke ekonomisine de doğrudan katkı sağlıyor.

Artan görünürlük sayesinde: KKTC’ye gelen turist sayısının artması, Otel doluluk oranlarının yükselmesi, Yerel esnaf ve hizmet sektörünün canlanması bekleniyor.

Sürdürülebilir Başarı Vurgusu

Merit Lefkoşa Hotel & Casino’nun bu ödülü, sürdürülebilir hizmet anlayışı ve misafir odaklı yaklaşımının bir sonucu olarak değerlendirilirken, sektör temsilcileri bu başarının KKTC turizminin geleceği adına önemli bir referans olduğunu ifade ediyor.



Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2026, 11:25