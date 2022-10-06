18 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 5 ilde, yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirdikleri iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı bahisten elde edilen toplam 54 milyon 654 bin 443 dolar değerinde 73 adet kripto paranın, KKTC üzerinden İngiltere’ye transfer edildiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele çalışmalarını sürdürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahisle bağlantılı para transferine aracılık ettiği saptanan kripto para cüzdanı sahiplerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, bahisten elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden İngiltere'ye transfer ettikleri öne sürülen şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Yasa dışı bahisten elde edilen toplam 54 milyon 654 bin 443 dolar değerinde 73 adet kripto paranın, KKTC üzerinden İngiltere’ye transfer edildiği belirlendi. Mersin, İstanbul, Adana, Antalya ve İzmir'de 23 adrese düzenlenen operasyonda 18 zanlı yakalandı.