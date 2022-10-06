5 yıldır çözüm bekliyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol köyünde yapılan sosyal konut alanına taşınan vatandaşlar bin pişman oldu. Evlerini, yerlerini bırakarak sosyal konut alanına yaptıkları binalara taşınan köy halkı, ilginç bir sorunla boğuşuyor. Tam 5 yıldır ne kaldıkları sokak isimlendirildi ne de evler numaralandırıldı. İkametgah alırken, sipariş verirken, kargo ve yahut postaya adres verirken eski kaldıkları evi bildirmek zorunda kalan vatandaşlar, “neden bu sorun çözülmüyor. Sokağımızı isimlendirmek, evimizi numaralandırmak bu kadar zor mu” diye sordu.

Diyalog muhabirine konuşan Dörtyol Muhtarı Salih Erel, sokak isimleri ve ev numaralarını liste olarak hazırlayıp İnönü Belediyesi’ne vermesine rağmen, 5 yıldır evlerin numaralandırılmadığını ve sokakların isimlendirilmediğini ifade etti.

Salih Erel, köylülerine ikametgah belgesi verirken eski adreslerini yazmak zorunda kaldığını, eski adreslerde de kiracıların veya başka aile fertlerinin kaldığını aktardı. Erel, ayrıca köyülerin kargolarının da eski adreslerine gittiğini ve büyük sıkıntılar yaşandığını vurguladı. Erel “2017 yılından beri bu sokaklar neden isimlendirilip, evler numaralandırılmıyor, liste hazır olduğu halde bu işlemi tamamlamak bu kadar zor mu” şeklinde konuştu.

Erel, siyasilerin seçim zamanı haricinde köye uğramadığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022, 09:37