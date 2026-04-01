Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada 51 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi ise yaralandı. Suç işlediği tespit edilen 2 bin 699 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 9 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, kazaların başlıca sebeplerini süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler olarak açıkladı. Kazalar sonucunda toplam 1 milyon 947 bin 500 TL’lik maddi hasar oluştu. Kazaların ilçelere göre dağılımı ise Lefkoşa 16, Gazimağusa 8, Girne 19, Güzelyurt 4 ve İskele 4 olarak kaydedildi.

Aynı tarihlerde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 16 bin 974 araç kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 2 bin 699 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Suçların dağılımı şu şekilde oldu: sürat (899), mobil araçla tespit edilen sürat (64), tehlikeli sürüş (12), dikkatsiz sürüş (23), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (234), ehliyetsiz araç kullanmak (8), alkollü araç kullanmak (40), cep telefonu kullanmak (162), emniyet kemeri takmamak (84), trafik levha ve işaretlerine uymamak (128), trafik ışıklarına uymamak (25), muayenesiz araç kullanmak (104), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (78), yolcu taşıma ve özel eşya taşıma izinsiz araç kullanmak (12), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak (18), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (4), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkta araç kullanmak (55) ve 813 diğer trafik suçları.

Denetimler sonucunda toplam 254 araç trafikten men edildi ve 9 sürücü tutuklandı.

