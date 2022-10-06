Bir aylık süre verdi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nü KKTC ile anlaşma yapmaya çağırdı. Ertuğruloğlu, “Misafirlik bitti, ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC’den çekilirler” açıklamasında bulundu.

Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden KKTC’nin tanınması çağrısının ardından Hürriyet’e açıklama yaptı.

Tahsin Ertuğruloğlu, yaptığı açıklamada tarihi adımın Türkiye ile dayanışma içinde atıldığını belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta BM kürsüsünden KKTC’nin tanınması ve ambargoların kaldırılması çağrısı tarihi bir adım oldu. Kıbrıs Türk halkı için bayram niteliğinde bir çağrı oldu, gurur duyduk” dedi.

New York temasları sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barış Operasyonların’dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştüklerini anlatan Ertuğruloğlu, BM’ye Kuvvetler Anlaşması (SOFA) taslağını sunduklarını, KKTC’nin tanınması için yeni adımlar da atacaklarını kaydetti.

Ertuğruloğlu yaptığı açıklamada, “Misafirlik bitti, ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC’den çekilirler” açıklamasında bulundu.

BM’nin taslağı inceleyeceğini anlatan Ertuğruloğlu, “En kısa sürede cevap vereceklerini söylediler ama biz fazladan bir ay süre tanıdık. KKTC olarak net bir şekilde onlara diyoruz ki ‘Bakın, KKTC topraklarında sizin görev yapmanızın onayını verecek olan makam Rum hükümeti değildir, biziz. Biz bunca sene misafirperverlik yaptık, izin verdik ama artık bu bitti. Yanıt olumsuz gelirse de atmamız gereken adımlardan asla çekinmeyiz. 1974’ten sonra Türk askerinin güvencesiyle yaşıyoruz, BM askeri KKTC’den giderse gider” ifadelerini kullandı.

Biz efelik taslamıyoruz

Öte yandan Ertuğruloğlu BRT’de yaptığı açıklamada ise, şunları kaydetti:

“Biz BM Barış Gücü’nün bu adada yıllardır görev yapmasına misafir statüsü vererek, rıza gösterdik. Bu konuda aylar öncesinden hazırlığımız olduğunu biliyorlardı… Ben aylar öncesinde böyle bu taleple karşılarına geleceğimizi söyledim. Sıcak bakmaları durumunda üstünde çalışılabileceğini, sıcak bakılmaması halinde ise masaya yatırılacağını söyledim. BM Barış Gücü, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” verdiği onay ile KKTC topraklarında görev yapamaz. Aylardır gündeme getiriyorum, BM için bu konu sürpriz değildir. Biz efelik taslamıyoruz, yabancı güçlerin bizim tarafımızdan izin verilmesi halinde görev yapabileceklerini söylüyoruz.

Bu topraklarda vahşetin her türlüsü BM Barış Gücü varken yaşandı. Dolayısıyla BM Barış Gücü bu adada görev yapacaksa yapsın, biz Rum tarafında veya ara bölgede görev yapmasına karşı değiliz ama Türk tarafında yapacaksa bizden izin alacak.”