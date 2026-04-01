Yazık bu gençlere

Lefkoşa’da araç içerisinde baygın tespit edilen 22 yaşındaki M.C.’nin tasarrufunda uyuşturuculu sigara bulundu. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındı. Zanlının ifadesinde uyuşturucu içtiğini itiraf ettiği açıklandı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru; 30 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Marmara bölgesinde park halinde bulunan araç içerisinde bir şahsın sürücü koltuğunda baygın vaziyette olduğuna dair ihbar alındığını söyledi. Polis, olay yerine intikal ettiklerinde zanlı M.C.’nin söz konusu araç içerisinde tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru; araçta yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan, bir kısmı içilmiş sarma sigara bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirten polis, ifadesinde sadece içici olduğunu, uyuşturucu maddeyi yaklaşık bir ay önce Surlariçi bölgesinde henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıstan temin ettiğini beyan ettiğini söyledi.

Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın henüz yeni başladığını ve zanlının uyuşturucu temin ettiğini beyan ettiği bölgede araştırma yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

