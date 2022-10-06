Ceza sonrasında ihraç edilecek

Lefkoşa'da meydana gelen soygun meselesiyle ilgili olarak yargılanan Stephen Itor Odey hakkındaki karar dün açıklandı. Sanık 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Barkın, sanığın işledikleri suçun ciddiyet ve yaygınlığının altını çizdi.

Soytaç, sanığın adaleti kendi elleriyle sağlamaya çalışmasını ve birden çok suç işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, ülkemizin hukuk devleti olduğunun altını çizip, kimsenin bu huzur ortamını bozmaya hakkı olmadığına vurgu yaptı. Soytaç, sanığın mahkûm olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören, kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirterek, caydırıcı cezalar verilmesinin önemine değindi.

Yargıç Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirerek sanığı işlemiş olduğu suçlardan ötürü 18 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Ne olmuştu

Sanık, 31 Mart 2022 tarihinde saat 23.00 sıralarında Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan yurt odası içerisinde İdrissa Adamu’ya ait dizüstü bilgisayarı sirkat ettiği gerekçesiyle Arnold Kipsang Rop’un vücudunun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme atmak sureti ile ciddi şekilde darp etmişti. Stephen Itor Odey, Rop’un Samsung A10s marka cep telefonunu zor kullanarak alıp soygun suçunu işlemişti.