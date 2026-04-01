Hatamova yoğun bakımdan çıktı



Lefkoşa’da yayaya çarparak, ağır yaralanmasına neden olan sürücü K.K. (E-27) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kazada yaralanan Suray Hatamova’nın yoğun bakımdan çıkarılarak ortopedi servisinde tedavi altına alındığı belirtilirken, zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; kazanın 24 Mart tarihinde saat 08.50 sıralarında Ortaköy 5. Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının yönetimindeki MF 494 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, Ertaç Tostçu isimli işletme önlerine geldiğinde, o esnada yolda yaya olarak bulunan Suray Hatamova’ya çarpmamak maksadıyla sola manevra yaptığı sırada aracının sol ön kısmı ile yayaya çarptığını belirtti. Polis, çarpmanın akabinde zanlının kontrolünü kaybettiği aracın, Ertaç Tostçu önünde bulunan beton kaldırım ve duvara çarptıktan sonra sağa savrularak sağ yan kısmı üzerine devrildiğini ve park halinde bulunan KM 713 plakalı salon aracın arka kısmına, kendi aracının ön kısmı ile çarparak durduğunu belirtti.

Polis memuru; kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü K.K. ile yaya Suray Hatamova’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıklarını, burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaya Suray Hatamova’nın Kolan British Hastanesi’ne sevk edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, yaralının yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, sürücünün tedavisinin ardından tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Yayanın sol ayağından ameliyat edildiğini, 3 vida takıldığını ve yoğun bakımdan çıkarılarak ortopedi servisinde tedavi altına alındığını kaydeden polis, kısmen hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

