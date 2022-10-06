Kaçak yaşam önlenecek

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, ülkede kaçak ve düzensiz yaşam istemediklerini, yapacakları düzenlemelerle ülkeye girişlere ciddi denetimler getireceklerini belirtti.

İçişleri Bakanlığı’nın geniş bir sorumluluk alanı olduğuna ve dijital dönüşüm ile birlikte hizmet kalitesini yükseltmek için adımlar atıldığına işaret eden Öztürkler, sorumluluk alanları dahilinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek, çağa uygun sistemleri hayata geçirmek ve kamunun hantal yapısından kurtulmak için ciddi bir dijital dönüşüm hamlesi başlattıklarını ifade etti.

Öztürkler, Muhaceret Sistemleri başta olmak üzere, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Tapu ve Kadastro Otomasyon Sistemi (TAKBİS), Mekansal Gayrı Menkul Sistemleri (MEGSİS), kaymakamlıklarda devreye girecek otomasyon sistemleri, yeni nesil pasaportlar, e-kimlik / e-nüfus projelerinin geliştirilmesi ve E-Vize Otomasyon Sistemi gibi çalışmalarda ciddi bir yapılandırma içerisinde olduklarını söyledi.

Öztürkler, “Bu amaçla şu anda arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti’nden bizlere teknik destek, yeni yazılımlar konusunda katkıda bulunmak üzere ülkemizde bulunan 20’den fazla konularında uzman arkadaşlarla toplantılar yapıyorlar ve atılacak adımları planlıyorlar” dedi.

"Pırıl pırıl 99 yeni gardiyan alındı…”

Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasasının eksiklerini tamamlayarak, kısa süre önce Meclisten oy birliği ile geçtiğini hatırlatan Öztürkler, yeni cezaevinde şu anda 200’e yakın mahkumun olduğunu, geçiş sürecinin devam ettiğini ve esas olarak ekim ayının ikinci haftasından sonra tam anlamıyla geçişin sağlanacağını belirtti.

“Yeni cezaevi için 99 pırıl pırıl yeni gardiyanımız alındı” diyen Öztürkler, yeni cezaevine geçiş sürecinde ortaya koyduğumuz temel vizyonlarımızdan biri olan “Mahkûmların Topluma Kazandırılması Projeleri” ile devlet gözetimi altında cezasını çeken bireylerin insanlık onuru zedelenmeden, önemli bir iyileştirme sürecinden geçmelerinin sağlanacağını açıkladı.

"Belediyeler Reformu’nda önemli bir noktaya gelindi"

Öztürkler, göreve geldiklerinde belediyeler ile ilgili seçim tarihi başta olmak üzere belediye başkanları, Meclisi üyeleri ve muhtarların yetkilerinde sıkıntılı bir süreç ile karşı karşıya kaldıklarını, tüm bu konuların ortasında sorunların ivedi çözümü için çalıştıklarını belirtti.

Öztürkler, şöyle devam etti:

“Özellikle ilk günden beri üzerine basa basa aciliyetini de dikkate alarak, gündeme getirdiğim; belediyelerimizin maddi yapılarının güçlendirilmesi, merkezi yönetimle yerelin ilişkilerinin düzenlenmesi ve halkımızın hak ettiği çağdaş hizmetlere kavuşması adına 51 / 95 Sayılı Belediyeler Değişiklik yasasını hızlıca ele alarak yasanın komite aşamasında çalışılmasına başlandı. Burada çok özverili ve uyumlu bir çalışma sürdüğünü, belediyeler reformunda önemli bir noktaya gelindiğini söylemeliyim.”

“Muhaceret Affı görüşülmeye başlanıyor”

Muhaceret Affıyla ilgili konuşan Bakan Öztürkler, Muhaceret Affı ile ilgili Yasanın Tasarısının Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nde bugünden itibaren görüşülmeye başlanacağını açıkladı.

Öztürkler, komitede son şeklini alacak olan yasanın, genel kapsamlı bir af olarak hazırlandığını, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki kişileri kapsadığını, yalnızca ülkeden suça karışarak deport edilen kişilerin Muhaceret Affından yararlanamayacağının bilinmesinin de önemli olduğunu söyledi.