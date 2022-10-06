Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı dava bugün saat 9.30’da Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek.

CTP Milletvekili ve Hukukçu Ürün Solyalı’nın verdiği bilgiye göre, belediye sayısını 28’den 18’e düşüren Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle 19 Eylül’de açılan davada bugün taraflar dinlenecek.

Mahkemenin kararını ne zaman açıklayacağı bilinmezken, verilecek karar yerel seçimlere kaç belediye ile girileceğini belirleyecek.

Öte yandan Solyalı, 25 Aralık tarihinde yapılacak olan Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçimleri ile ilgili seçim takviminin 40 güne düşürülmesiyle ilgili bir yasa tasarısının hazırlandığı bilgisini aktararak, bahse konu tasarının önümüzdeki hafta ilgili komitede, ardından ise Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek geçirilebileceğini kaydetti.

Dava eylülde dosyalandı

Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ile Avukat Ayşen Özdenefe, 18 Eylül 2022 tarihinde mahkemeye giderek, yasanın iptali için dava dosyalamıştı.

Davanın dosyalanmasının ardından açıklama yapan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Yanlış yapanın yanına kalmayacağı bir düzen için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa ile ilgili bir dava dosyaladıklarını belirten CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, yasanın yapım sürecinde Meclis’te büyük mücadeleler verdiklerini vurgulamıştı. Akansoy, “Kararlılıkla gerek Meclis’te verdiğimiz mücadeleyle ve yapıcı tavırla, gerekse sokakta verdiğimiz güçlü mücadeleyle ve elbette hukuk yoluna başvurarak mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuşmuştu.