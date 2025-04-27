Ağır şartlar konmalı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta suçların artması ve cezaevindeki mahkum sayısının 800’ü bulması, vatandaşları gelecek açısından endişelendiriyor. Vatandaşlar, ülkeye giriş ve çıkışlarda daha sıkı önlemlerin alınmasını ve huzur operasyonlarının artırılmasını istiyor.

Ne dediler?..

Esra Kansu

“KKTC’de artan suç oranları beni endişelendiriyor. Hem kendim hem ailem hem de toplum için kötü bir durumdur. Yeni cezaevinde bulunan yaklaşık 800 mahkumun büyük çoğunluğunu yabancılar oluşturuyor ve bu noktada yetkililerin onlara bakmak yerine kendi ülkelerine göndermeleri daha doğru olacaktır. Suçun önüne geçmek zor ama daha fazla kontrol yapılması ve daha ağır cezalarla suçların azaltılabileceğini düşünüyorum.”

Harper Orhon

“KKTC’de artan suç oranları beni endişelendiriyor. Kıbrıs’ta yaşayıp ta endişelenmemek mümkün değil çünkü her an herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Yeni cezaevinde bulunan 800 civarı mahkumun sadece 100 kadarı Türk. Kıbrıs’ta da durum böyle 100 Kıbrıslıya karşılık 800 yabancı var. Normal olmayan bu insanların bu adaya gelmesine izin verenlerdir. Esas suç bunları bu adaya getirendedir. Federe devlet olarak kalsaydık hem bugün bunları yaşamayacaktık hem de ekonomik olarak da daha iyi olacaktık. KKTC’yi kurarak bu günlerin zeminini hazırlamış olduk.”

Ali Rıza Soydam

“KKTC’de artan suç oranları beni endişelendiriyor ve bu olayları duyduğum zaman bu ülkeye çok üzülüyorum. Yeni cezaevinde bulunan 800 mahkumun büyük çoğunluğu yabancılardan oluşuyor. Bu konuda devletin önlem alması gerekiyor. Kapılardan silahlar geçiyor ve kimse denetlemiyor. Ben Türkiye’ye gittiğimde çantamda küçük bir bıçak unuttum ve cihazlar ötmeye başladı ancak bizim burada koca silahlar geçiyor ancak kimse görmüyor. Devlet teknolojik cihazlar alarak girişleri sıkı denetleyecek ve her geleni de bu ülkeye almayacak. Cebinde parası olmayan bunun içine doldu.”

Tuncel Gülhan

“Devletin kontrolsüzlüğü nedeniyle artan suç oranları tüm toplumu tedirgin ediyor. Ülkeye girişlerde gelen kişilerin çok sıkı denetlenmesi gerekiyor. Turist vizesi ile gelen bu ülkede kalıyor ve kimse bu insanları arayıp bulmuyorlar. İş bulamayanlar hırsızlığa başlıyor ve yakalanmadığı sürece de sürdürüyor. Cezaevindeki 800 mahkumun çoğu yabancılardan oluşuyor. Bununla ilgili devletin çalışma yapması gerekiyor. Bu ülkeye okumak için gelenler okulları bittikten sonra ülkeden kaçmıyor burada kalıyor ve geçim sıkıntısına girince suç işliyor. O nedenle bu kişileri tespit edip sınır dışı edilmeleri gerekiyor.”

Derviş Görçek

“Gelenleri daha iyi seçme gibi bir şansımız yoktur. Gelen kişiler belirlenen kriteri sağladığı an bu ülkeye gelebiliyor. Devlet güvenlikleri arttırmalı ve buraya geliş kriterlerini arttırması lazım. Hem kapılarda daha sıkı denetim hem de çalışan x-ray cihazlarıyla girişleri kontrol altına almalıdırlar. İnsanların dikkatleri hızlı dağılabilir ve bu hataları kapatacak makinelerdir onların da alınıp girişlere konması lazım.”

Zeliş Muhtaroğlu

“Ülkede artan suç oranları beni endişelendiriyor. Daha önce alışık olduğumuz güven ortamı vardı. Herkes bir birine sevecen bakışlarla bakardı ancak şimdi neyle karşılaşacağız diye endişelerimiz vardır. Bu durum bizleri rahatsız ediyor çünkü eski yaşadığımız güven ortamı artık yoktur. Burada seçtiğimiz insanlara daha çok görev düşüyor. Ülkeye giriş çıkışın bu kadar kontrolsüz oluşu nedeniyle bu olaylara yol açıyor. Öğrenci adı altında gelenlerin başka vasıflarla bulunmaları suçları arttırıyor. Buraya gelen kişilerin hayal ettikleri yaşam şartlarını bulmamaları sonucu suça yöneliyor ve hepimizi endişe altında yaşamaya mahkum bırakılıyoruz. Ülkemizde daha vizyonlu ve ileri görüşlü insanların buraya gelmesini temenni ediyoruz. “

Nejat Anılsın

“Burası bir ada ve bu adanın kolayca kontrol altına alınabilmesi mümkündür. Buraya tek girişler sınır kapıları ve hava ile deniz girişleridir. Buraları iyi kontrol ederseniz bütün adayı kontrol etmiş olursunuz. Kapıda kontrol edemezseniz içeride olan suçlarla karşılaşırsınız ve bu suç işleyenlere de cezaevinde bakmak zorunda kılırısınız. Yetkililerin bu konularda önlem almaları gerektiği inancındayım.”

Börteçine Baş

Ülkeye girişleri pasaportla girişe çevirmeleri ve girişleri sıkı denetim altına almaları gerekiyor. Evin penceresindeki parmaklığın arasında eve girildiğini gördük haberlerde ve daha da ciddi endişe yaşamaya başladık. Cezaevindeki 800 mahkumun büyük çoğunluğu yabancılardan oluşuyor. Cezaevindeki yabancıları bizim ödediğimiz vergilerle beslemesinler.”

Kamuran Işıklar

Yabancıların işsiz kaldıkları zaman çok kolay suça yönelebilmesi suçları arttırdı. Tabi baştakilerin sorumsuzlukları da bu işleri arttırıyor. Bu ülkede suç işleyen yabancıları cezaevine koyup bakmaktansa geldikleri yere gönderilmeleri daha doğru olacaktır. Devlet polis gücünü arttırmalı ve ülkeye girişleri daha sıkı denetim altına alması gerekiyor. Bir diğer yandan da caydırıcı cezalar konularak suçları önleyebilirler.”

Eren Çetinkaya

“Ülkede özellikle uyuşturucu ve hırsızlık suçlarındaki artış beni çok endişelendiriyor. Sınır kapıları sıkı denetim altına alınmalıdır. Yeni cezaevindeki 800 mahkumun çoğunluğu yabancılardan oluşuyor. Suç işleyen yabancılar sınır dışı edilebilir yerli suçluların da ıslah edilebileceği merkezler açılabilir. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Ülkeye girenlere ceplerindeki parayı kimseye sormuyorlar gelen Türk giden Türk diye herkesi alıyorlar. Adamlar 100-200 lirayla ülkeye geliyor ve suç işliyor.”