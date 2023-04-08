Ağır sözler sarf etti

Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs’ta görevlendirilen öğretmenin KKTC ile ilişiği kesildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Kıbrıs Türk halkına hakaret ettiği belirtilen öğretmenin Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'ndaki görevine son verildiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nda görevlendirilen özel eğitim rehber öğretmeninin sosyal medya hesabı üzerinden Kıbrıs Türk halkına hakaret etmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, " Öğretmenin KKTC ile ilişkisi kesilmiştir." dedi.

Çavuşoğlu, “Bu konuyu kamuoyu ile paylaşmayarak, zaten kamuoyunda bahse konu öğretmen ile ilgili ciddi bir tartışma oldu. Biz bu konu gündemimize geldiği zaman ilk önce ilgili öğretmenin ders programını iptal ettik ve sınıfa girmesini durdurduk. Devamında da gerekli Türkiye ile prosedürü başlattık ve bu prosedür sonucunu vermiştir” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“İlgili öğretmenin KKTC’deki görev ataması geri çekilmiştir. KKTC ile ilişiği kesilmiştir, bu konu da kapanmıştır. Buraya gelen her görevli halkına, KKTC çocuklarına tek millet oluşumuza hizmet etmekle görevlidir. Dolayısıyla bu kapsamın dışında herhangi bir davranışı olacaksa biz buna kesinlikle hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Bilinmesini isterim ki, bu bilgiler de sağlıklı bir şekilde gerektiği zaman verilmelidir. Yaptığımız da budur…”

Türkiye’de soruşturma başlatıldı

Bu arada özel eğitim rehber öğretmeniyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

MEB tarafından öğretmenin Lefkoşa'daki görevine son verilerek, yeniden Türkiye'ye çağrıldığı kaydedildi.

Ne demişti

Söz konusu öğretmen kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayın ile “Kıbrıslı erkekler Türkiyeli erkeklerden daha beter... Kıbrıs, Türkiye’nin parasını çatır çatır yiyor, çalışmıyorlar, kendilerini düşünüyorlar” demişti.