Ağır suç işlediler

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Çağ Akar isimli iş yerinde çalışırken çok sayıda malzeme çalarak, başka dükkanlara satmaktan yargılanan Erdem Diktaş ile Hasan Cafoğlu 10’ar ay hapislik cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurundaki davanın kararı Umut İnan açıkladı. İnan, sanıkların işlediği “Müstahdem tarafından sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yaparak, bu suçun 7 yıla kadar hapislik cezası öngördüğüne değindi.

Yargıç İnan, sanıkların müstahdemi oldukları Çağ Akar’a ait işyerinden 25 bin TL değerindeki emtiaları sirkat etmelerini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. İnan, hırsızlık suçlarının artış gösteren ve kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yargıç İnan, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oy birliği ile 10’ar ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.