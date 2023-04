Ağız tadı kaçtı

Ömer KADİROĞLU

Ramazan Bayramı’na sadece 2 gün kaldı. Esnafın gözü bayram alışverişi yapacak olanların yolunu gözlerken, alım gücü düşen vatandaşın çarşıya çıkacak hali kalmadı.

Bayramların vazgeçilmez ürünleri olan çikolatanın kilosu 500, baklavanın 250, ekmek kadayıfının 400 lirayı bulurken, fiyatların yüksekliğinden dolayı esnafa verilen siparişler azaldı. Diyalog’a konuşan esnaf, ne eski bayramlardaki heyecanın ne de alışveriş bolluğunun kalmadığını dile getirdi. Çağdaş Baklava Salonu işletmecisi Ökkeş Çağdaş, bir tepki baklavanın 800 lira olduğunu ifade ederek, artan fiyatlardan dolayı siparişlerin azaldığını söyledi. Bilge Tatlı Salonu işletmecisi Mehmet Bulanık ise halkın alım gücünün düşmesinden dolayı eski bayramlarda olduğu gibi satış yapamadıklarını dile getirdi. Bolçi Çikolata direktörü Suat Kurt, geçen yıl 300 lira olan çikolatanın fiyatının bu yıl 500 liraya yükseldiğini ifade ederken, Hüseyin Minnoş Fırını işletmecisi Özel Çörekçioğlu ise “İşlerimizdeki düşüşün nedeni ham madde fiyatlarındaki ciddi artışların bayramlık ürünleri etkilemesidir” dedi.

Ne dediler…?

Suat Kurt (Bolçi Çikolata)

“Bayrama sayılı günler kala bir hareketlilik, bir heyecan var ancak burukluk yaşıyoruz. Geçtiğimiz yılki bayram heyecanı yok. Aslında Kıbrıs’ta hiç azalmayan bayram heyecanı bu yıl azalmıştır. Deprem ve can kayıpları nedeniyle buruk bir bayram olacaktır. Geçtiğimiz bayramdan bu bayrama çikolata ve şekerleme fiyatları da arttı. Şekerin fiyatının artmasıyla çikolata fiyatları da yükseldi. Ortalama yüzde 40 civarında bir artış oldu. Bir yandan fiyatlardaki artış bir yandan da halkın alım gücünün düşmesi haliyle piyasayı da kısmen etkiliyor. Geçtiğimiz yıl klasik çikolatanın kilosu 300-330 lira iken, bu yıl 490-500 TL oldu. İnsanların ürün satın alabilmesi için kar oranımızı geriye çekerek satış yapmaya çalışıyoruz.”

Ökkeş Çağdaş (Çağdaş Baklava Salonu)

“Bayrama sayılı günler kaldı. Her yıl olduğu gibi olmasa da bir hareketlilik var. Ancak işlerimizdeki hareketlilik her geçen yıl daha da azalıyor. Bu durum insanların alım gücünün düşmesi ile alakalıdır. Bu bayram yine baklava siparişleri alıyoruz ancak eskisi kadar iyi değil. Geçtiğimiz bayram kilosu 180 lira olan baklava bu bayram 250 lira oldu. Bir tepsi baklava ise 800 lira civarına denk geliyor. Rakamların yükselmesinin nedeni ham madde fiyatlarının özellikle baklavanın temel maddesi olan Antep fıstığının fiyatının çok yükselmesidir. Herkese ağız tadıyla tatlı bir bayram dilerim.”

Özel Çörekçioğlu (Hüseyin Minnoş Fırını)

“Bayrama 2 gün kaldı ve Hüseyin Minnoş fırını olarak bizler ekmek kadayıfı satışı da yapıyoruz. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz yıl yaşanan hareketlilik bu yıl yoktur. İşlerimizdeki düşüşün nedeni ham madde fiyatlarındaki ciddi artışların bayramlık ürünleri etkilemesidir. Tüketilmeye hazır ekmek kadayıfı da yapıyoruz ve geçtiğimiz bayram 300 lira olan hazır ekmek kadayıfı bu yıl 400 civarında satılıyor. Geçtiğimiz yıla göre siparişlerimiz düştü. Herkesin sağlıklı huzur içinde bir bayram geçirmelerini diliyorum.”

Mehmet Bulanık (Bilge Tatlı Salonu)

“Bu yıl daha güzel olacak diyoruz ancak her geçen yıl işlerimiz daha da zorlaşıyor. İnsanların alım gücü her yıl daha da düşüyor. Ramazan Bayramında baklavasız ev kalmasın kampanyası ile satışlarımızı sürdürüyoruz. Eskisi gibi sipariş alamıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 300-400 hatta 800 adet tepsi baklava sipariş alırken, bu bayram henüz bir sipariş alamadık. Pandemi sonrasında insanların alım gücünün yüzde 300 yüzde 400 zamlarla bittiğini görüyoruz. Asgari ücretle çalışanın bugün baklava alması mümkün değil. Geçtiğimiz bayram 150 liraya kilosunu verdiğimiz baklavayı bu yıl 250 liraya oldu.

Ancak biz yine bir kampanya yaparak fiyatları geçtiğimiz yıl olduğu gibi 150 liraya çekerek halkımızın alabilmesi için imkan yaratıyoruz. Herkesin bayramını kutlar daha mutlu ve daha huzurlu günler geçirmelerini diliyorum.”