Ah bir zengin olsam

Ömer KADİROĞLU

KKTC Devlet Piyangosu yılbaşı özel çekilişinde 3 milyon TL ikramiye verecek. Biletler 75 TL’den satılırken, büyük ikramiyeyi kazanmanın hayalini kuranlar şimdiden biletlerini aldı. Ekonomik kriz ve pahalılık karşısında bunalan vatandaşlar, umudunu büyük ikramiyeye bağladı. Bilet bayileri yılbaşı piyanosu biletlerine yoğun ilgi olduğunu söylerken, en fazla KKTC Devlet Piyangosu bileti sattıklarını söyledi. Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon lira büyük ikramiye vereceğini belirten bayiler, TC piyanosu biletlerinin ise tam 240, yarım 120, çeyrek 60 liradan satıldığını belirtti.

Bayiler ve vatandaşlar ne dedi…?



Murat Yayman(Bayi)

“Yılbaşı özel çekilişi için belirlenen rakamlar halkı cezbediyor ve bilet alan vatandaşlar en fazla KKTC Devlet Piyangosunu tercih ediyor. Ancak eskiden insanlar 5-6 tane bilet alıyordu ancak şimdilerde sadece bir bilet alıyorlar.”

Serhan Kumru (Bayi)

“Ekonomik darlık nedeniyle hayal ettiğimizin altında bir bilet satışı oluyor. Bilet alan insanlar genel olarak KKTC Devlet Piyangosu tercih ediyor. Devlet Piyangosu 3 milyon lira veriyor ve bu para öyle bir durumdayız ki çalışıp da bir kenara koyamayacağınız bir paradır. Eskiden çok bilet alanlar pahalılık nedeniyle almamaya başladı. Hiç bilet almayanlar da belki kurtuluruz diyerek bilet almaya başladı. Çok fazla bilet satışı şu ana kadar yoktur. Dilerim ihtiyaçlı bir noktaya gider 3 milyon lira.”

Altan Paşa(Bayi)

“Bilet satışları şimdilik iyi gidiyor. Özellikle aybaşı itibariyle daha hareketli günler oluyor. Bilet alan vatandaşlar daha çok KKTC Devlet Piyangosunu tercih ediyor. Yaşanan ekonomik krizden dolayı alım gücünü kaybeden vatandaşlar mutfak giderlerine ve çocuklarının ihtiyaçlarına ağırlık verdiği için satışlar geçmiş yıllara nazaran azalıyor.”

Mehmet Avvuran

“Yılbaşı özel çekilişi için biletimi aldım ve tercihim KKTC Devlet Piyangosundan yana oldu. Nüfus oranına göre çıkma olasılığı daha yüksek olduğu için KKTC Devlet Piyangosu aldım. Her çekilişte üç dört tane alıyorum ama daha önce hiç kazandığım olmadı. 3 milyon güzel bir rakam ve çıkarsa eşim ve çocuklarım için bu parayı harcayacağım.”

Kaan Özdemir

“Yılbaşı özel çekilişi için ben de piyango biletimi aldım. Bilet olarak KKTC Devlet Piyangosu tercih ettim. Buranın nüfusu az ve çıkma olasılığı çok daha yüksek olduğu için Devlet Piyangosu aldım. Her zaman bilet alıyorum ancak amorti dışında bir ikramiye kazanmadım. 3 milyon güzel bir rakam ve eğer ben kazanırsan borçlarımı ödeyip eşe dosta biraz yardımcı olmak istiyorum.”

Gülay Aksulu

“Yılbaşı piyangolarından aldım. Türkiye biletlerinden bir çeyrek, KKTC biletlerinden de bir tane aldım ve şansımı deneyeceğim. 2004 yılında İngiltere’den kesin dönüş yaptığım zamandan bu güne kadar piyango bileti aldım ancak daha güzel bir ikramiye kazanamadım. Eğer büyük ikramiye bana çıkarsa üç çocuğum var ve onların geleceği için yatırım yapacağım.”

Kemal Güneşer

“Yılbaşı özel çekilişi için ben de piyango biletlerimi aldım. Bilet olarak KKTC Devlet Piyangosunu tercih ettim. Şu ana kadar daha iki bilet aldım ve ay sonuna kadar bir iki tane daha alacağım. Bu arada Diyalog Gazetesi de çekilişle piyango bileti verecek ve kuponlarımı biriktiriyorum. Oradan da bilet kazanırsam şansımı daha da arttırmış olacağım. Üç milyon bana çıkarsa çocuklarım ve torunlarım için harcayacağım. Onların geleceği ve okulları için yatırım yapacağım. Yaklaşık olarak 10 yıldır oynuyorum ve milli piyango ilk geldiğinde 2 milyon TL’nin teselli ikramiyesini kazanmıştım ondan sonra da bir şey kazanmadım.”

Abuzer Uçar

“Yılbaşı özel çekilişi için piyango biletimi aldım ve bilet olarak her zaman aldığım KKTC Devlet Piyangosunu tercih ettim. Daha önce hiç kazanmadım ancak yılbaşı özel çekilişi için bir umut bilet aldım. Kazanırsam kendime bir kamyon alıp kendi işimi yapacağım.”

Ali Balıkçı

“Piyango biletimi aldım. Yılbaşı özel çekilişi için KKTC Devlet Piyangosunu tercih ettim. Normalde hiç ilgim yoktu ancak eniştem 600 bin TL kazandı ve ben de şansımı deniyorum. İki üç yıldır alıyorum ancak şimdiye kadar hiç bir şey kazanmadım. Yılbaşı özel çekilişi 3 milyon lira ve bu para bana çıkarsa en büyük hayalim insanlara ve hayvanlara yardım etmektir.”