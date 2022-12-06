7 günde 903  sürücüye işlem

Ülke genelinde son bir haftada 52 kaza meydana geldi, 13 kişi yaralandı. Yine son bir haftada kontrol edilen 10 bin 7 araçtan 903’ünün sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı. Trafik suçları içerisinde sürat yine ilk sırada, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak ise ikinci sırada yer aldı.

Polisten verilen bilgiye göre; 28 Kasım-4 Aralık 2022 tarihleri arasında 10’u yaralanmayla, 42’si hasarla sonuçlanan kazaların 16’sı süratli araç kullanmaktan, 12’si dikkatsiz sürüş yapmaktan, 9’u kavşakta durmamaktan, 6’sı yakın takipten ve 9’u diğer etkenlerden dolayı meydana geldi.

Kazalar sonucu toplam bir milyon 901 TL'lik hasar tespit edildi. Kazaların 30’u Lefkoşa, 6’sı Gazimağusa, 11’i Girne, 2’si Güzelyurt ve 3’ü İskele’de oldu.

Son bir haftada işlenen trafik suçları

Aynı dönemde trafikte yapılan denetimlerde toplam 10 bin 7 araç kontrol edildi ve 903 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

Sürat: 242

Seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak:121

Tehlikeli sürüş: 2

Dikkatsiz sürüş:19

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 108

Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 11

Alkollü araç kullanmak: 26

Emniyet kemersiz araç kullanmak: 50

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 70

Trafik ışıklarına uymamak: 1

Muayenesiz araç kullanmak: 30

Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 30

A yol kullanma izinsiz araç kullanmak: 4

B özel işletme izinsiz araç kullanmak: 4

Koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak: 2

Diğer trafik suçları: 183.