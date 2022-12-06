Bitmeyen çile

Lefkoşa Yenişehir’de bugün 7 buçuk saat süreyle elektrik kesintisi yapılacak. Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Yenişehir bölgesinde 7 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesinti saat 08.30 ile yaklaşık 16.00 arasında; Yenişehir Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki Kutay Telekom ve Deniz Plaza arasındaki bölgede uygulanacak.

İskele ve Taşpınar’da da elektrik kesintisi olacak

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Taşpınar köyüne bugün 7 saat süreyle elektrik verilemeyecek. Kesinti saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında olacak

İskele şebekesine bağlı bazı bölgelere ise 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek. Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında İskele şebekesine bağlı bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek. kıb-tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre kesintiden, Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya, Safaköy bölgeleri etkilenecek.