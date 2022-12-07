TBMM karıştı

Bütçe görüşmelerinin ikinci gününde İYİ Parti ve AKP’li vekiller arasında yumruklu kavga çıktı. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Partili Hüseyin Örs’e yumruk attı. Kavganın ardından kalp spazmı geçiren Örs hastaneye kaldırıldı. Örs'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Örs'ün sağlık durumunun iyi olduğu, gözlem amaçlı yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi. TBMM'deki bütçe görüşmeleri ikinci gününde devam etti. Görüşmeler sırasında önceki gün yaşanan gerginlik dün de devam etti. Partisi adına söz alan İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz kürsüye çıktı, ancak sataşmalar nedeniyle konuşmasına başlayamadı. Tutanaklarda yer alan ifadelere göre AK Parti sıralarından gelen "Önüne bak" sözlerine Ümit Beyaz, "Size mi soracağım nereye bakacağımı?" yanıtını verdi.

Kavganın başlangıcı olan tartışma, TBMM Genel Kurulu tutanaklarına şöyle yansıdı:

“İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz: Ya, var ya gerçekten çok boş konuşuyorsun yani herkese… Biz burada ağzını açmıyoruz, çok ayıp!

AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: Ya, kardeşim, konuşmana konsantre…

Beyaz: Sen hiç konuşma, sen hiç konuşma!

TBMM Başkanvekili Haydar Akar: Sayın Beyaz, Genel Kurula lütfen…

Kırkpınar: Sayın Beyaz, önüne bak.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kime diyorsunuz? Böyle bir usul olur mu Sayın Başkan, kime diyor bunu?

Beyaz: Sen arkadaşlarına sor istersen.

Turan: Ama olmaz böyle.

Haydar Akar: Sayın Turan, lütfen…

Turan: Ya ‘Sayın Turan” değil, benimle ne alakası var, kürsüde başka birisi var, niye “Sayın Turan” diyorsunuz?

Beyaz: Ya kardeşim ‘Önüne bak!' diyor adam.

Turan: Ne diyor?

Beyaz: ‘Önüne bak!' diyor.

Turan: Önüne bak ama sen.

Beyaz: Yok ya! Ona mı soracağım nereye bakacağımı? Sana mı soracağım, kime soracağım?

Akar: Sayın Beyaz… Sayın Beyaz…

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: Sayın Başkan

Turan: Ben niye dinledim ki, tamam…

Beyaz: Allah Allah ya!

Dervişoğlu: Vallahi böylesi daha hayırlı oluyor, Mecliste bulunmamaları, bulunmalarından daha iyi. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar) Bırakın da konuşalım ya!

AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer: Karar verin siz de biz ne yapalım?

Akar: Evet, konuşmacı kürsüde…

Dervişoğlu: Laf atmak için gelip oturmanın ne anlamı var?

Akar: Sayın Dervişoğlu…

AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez: Ya bugün ters tarafınızdan mı kalktınız?

Başer: Ya hareketlere baksana ya!

Çilez: Herkese fırça atıyorsunuz.

Akar: Sayın Beyaz… Sayın Beyaz…

“Önüne baksana ya”

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan: Önüne baksana ya!

Beyaz: Sen ne diyorsun kardeşim?

Çilez: Ya, birinden fırça mı yediniz ya?

Dervişoğlu: Sen de mi çıktın? Maşallah.

Akar: Birleşime on dakika ara veriyorum.”

Arada gerilim daha da büyüdü

Gerilimin büyümemesi verilen 10 dakika ara işe yaramadı. Bu sırada tartışma daha da büyüdü. İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklaşma yaşandı. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruk attığı İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün alnında açılma meydana geldi. Örs'e ilk müdahaleyi Süleyman Demirel'in doktoru olarak bilinen İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur yaptı. Örs ilk olarak Meclis'in revirine kaldırıldı. Kalbinde pil olduğu öğrenilen Örs'te ritim bozukluğu tespit edildi. Bunun üzerine Örs, ambulansla hastaneye sevk edildi. Örs'ün pil değişikliği için bir gün yoğun bakımda uyutulacağı bildirildi.