Müteahhitler O’na güveniyor



"Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, İnşaat Müteahhitleri Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, her seçimi önemsediklerine işaret ederken, “Bu defa tüm kaygılarımız birleşti. Sadık arkadaşımız mesleğimizden gelen, mimarlıktan gelen birisidir. Bu yarışı göğüslemesi durumunda başarılı olacağı hususunda en ufak bir şüphemiz ve endişemiz yoktur” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu da Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ciddi sıkıntılara sokulduğunu belirterek, şu anki 334 milyon TL tutarındaki borca özel şirketlere olan borcun miktarı bilinmediği için dahil edilemediğini söyledi.

“Şu an belediye iş araçlarına lastik alamayan, yedek parça alamayan durumdadır” diyen Gardiyanoğlu, azalacağı yerde artmakta olan borç stoğunun yanlış yönetimden kaynaklandığını kaydetti.

“Projelerine ilişkin tarih veren tek adayım”

Gardiyanoğlu, “Lefkoşa’da doğmuş, Lefkoşa’da büyümüş, Lefkoşa’da yaşayıp evlatlarını Lefkoşa’da yetiştiren bir baba, bir Lefkoşalı olarak endişeliyim” dedi.

Lefkoşa’nın yeniden imara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, ortaya koyduğu projelerle yarattığı farkın yanı sıra, kendisinin projelerin tamamlanmasına ilişkin tarih veren tek aday olduğunun da altını çizdi.

Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret

Öte yandan Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.

Gardiyanoğlu, yapacakları her projede konunun paydaşları ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

“Biz kendimize güveniyoruz, proje bizim işimizdir” diyen Gardiyanoğlu, Lefkoşa’yı gerçek anlamda bir başkent yapacaklarını kaydetti.

