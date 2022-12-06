İleride yargılanacak 

Bankacılık Yasası’na aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklanan Universal Bankası’nın Bilgi İşlem Müdürü Oğuzhan Uzunkaya dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru Halil Acaroğlu, zanlının 2020 yılı Nisan ayı içerisinde Üniversal Bankası ile Türkiye’deki bir firma arasında pos, ATM ve telefon santrali alımıyla ilgili sözleşme hazırladığını söyledi.

Polis, 20 ay süreli sözleşmede ödeme takvimi ile ilgili bir hüküm bulunmadığını, fiilen bir ödeme veya tahsilatın yapılmadığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, buna rağmen Universal Bankası muhasebe kayıtlarının söz konusu satıştan 6 milyon 160 bin 950 TL tahsilat gösterdiğini anlattı. Polis, Üniversal Bankası’nın 6 milyon 81 bin 580 TL gelir elde etmiş gibi muhasebe kaydı oluşturarak Bankacılık Yasasına aykırı hareket ettiğini belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu muhasebe işlerinin zanlının yaptığını tespit ettiğini açıkladı.

Hissedarlara çıkar sağladı

Polis, yine zanlının Universal Bank’ta 11 Mayıs 2020 tarihinde bir milyon 225 sterlin ve 330 bin Euro parayı TL’ye çevirdiğini ancak bu işlemi kurların daha yüksek olduğu 7 Mayıs 2020 tarihinde yapmış gibi göstererek banka hissedarlarına 391,243 TL avantaj sağladığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 50 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kişinin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkış yasağı şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ayrıca zanlının davası başlayana kadar haftada bir kez polise giderek imza atmasına da karar verildi.