Barikatı vurdu geçti

Kıbrıs’ın kara sınır kapılarından geçişlerde aşırı yoğunluk yaşanırken, 34 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum dün benzeri görülmemiş bir eylem gerçekleştirdi. Önce Ledra Palace Rum barikatını aşan Kıbrıslı Rum, daha sonra Türk barikatındaki bariyerlere vurarak kuzeye geçti. KKTC polisi kısa bir süre sonra Rum gencini tutukladı.

Polisin A.N. olarak açıkladığı Kıbrıslı Rum’un bu eylemi hangi amaçla gerçekleştirdiği merak konusu oldu. Bazı çevreler eylemin ana nedeninin barikatlardaki izdihamı protesto olduğunu savunurken, bazı kesimler de adada sınır kapısı olmasına tepki amacı taşıdığını iddia etti. Gerçek nedenin, A.N. isimli Rum’un sorgulanması sonrasında ortaya çıkacağı belirtildi.

Polisin açıklaması

KKTC polisi, dünkü açıklamasında saat 14.15 sıralarında polisin tüm uyarı ve çabalarına rağmen aracını sürerek Ledra Palas Giriş Kapısı’ndaki barikata zarar veren şahsın tutuklandığını bildirdi.

Polisten yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ta sakin olan A.N’nin aracı ile diplomatik geçişler için kullanılan Ledra Palas Kara Giriş Kapısı’na geldiği ve buradan aracı ile geçmek istemesi üzerine polisin tüm uyarı ve çabalarına rağmen aracını sürüp barikatta bulunan bariyere hasar vererek KKTC’ye kanunuz olarak giriş yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, olayın meydana gelmesi üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kayıtları yardımı ile kısa sürede tespit edilen zanlının polis ekipleri tarafından Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Amacı belirsiz

Önce Ledra Palace Rum barikatını aşan, daha sonra Türk barikatındaki bariyerlere vurarak kuzeye geçen Rum gencin eylem nedeni henüz netleşmedi. Kıbrıslı Rum’un bu eylemi hangi amaçla gerçekleştirdiği merak konusu olurken, zanlının barikatlardaki izdihamı protesto etmek için bu eylemi yaptığı görüşü ortaya atıldı. Bazı çevreler ise Rum gencin adada sınır kapısı olmasına tepki göstermek için eylem yaptığını belirtti.

Yine yoğunluk yine araç kuyruğu

Bu arada sınır kapılarında dün yine yoğunluk yaşanırken, Metehan’da uzun araç kuyrukları oluştu. Uzun süre geçiş yapmak için bekleyen sürücüler isyan ederken, sınır kapılarında yaşanan izdihamın ne zaman çözüleceği merak konusu oldu.



