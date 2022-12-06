3 yıldır kaçak

Lefkoşa’da alkol aldıktan sonra sokağa çıkıp bağırıp çağırıp çevreyi rahatsız eden Nelson Chibuike Onyeneke şikayet üzerine olay yerine giden polislere de saldırdı. Güçlükle zapt edilerek karakola götürülen zanlının 3 yıldır KKTC’de kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı. Nijerya uyruklu zanlının ülkeye öğrenci olarak geldiği ancak daha sonra kaydını yenilemediği öğrenildi. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, olayla ilgili detaylar aktarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 4 Aralık 2022 tarihinde saat 08.20 sıralarında Hamitköy’de yolda yürürken anlamsızca yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini ifade etti. Polis, alkol tesiri altında bulunan zanlının şikayet üzerine olay yerine giden üç polis memuruna hakaret ettiğini, her iki elini gelişi güzel sağa sola sallamak sureti ile uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının olay mahallinden kaçmak istediği bir esnada kendisini durdurmaya çalışan ve makul güç kullanan üç polis memurunun ayaklarına ayakları ile vurduğunu açıkladı. Polis, zanlının “polisi darp görevinden men, itale-i lisan,sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz hareket" suçlarından olay yerinde gözaltına alındığını ifade etti.

Lefkoşa Adli Şube'ye götürülen zanlının muhaceret kayıtlarının incelendiğini kaydeden polis, 966 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade ederek, ülkede yasal statüsü olmayan zanlının bir ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlıyı davaları başlayana kadar 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.