Suna ERDEN

Gürcistan’da taşıyıcı anne tarafından dünyaya getirilen bebeği KKTC’de sahte belgelerle kaydedip, kimlik almaya çalışan Jiaxi Fan’ın AIDS hastası olduğu tespit edildi.

Soruşturma amaçlı 10 gündür polis hücresinde tutulan zanlı dün ek süre talebiyle üçüncü kez mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında ‘sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 7 gün daha hücrede tutulacak.

Soruşturmayı polis memuru 10 Kasım 2020 tarihinde Mithat Küçükakçalı ve Jiaxi Fan’nın yurt dışından gelen ve 6 aylık olan J.M. isimli bebeğin doğum belgelerine İçişleri Bakanlığı Mührü vurarak sahte olarak bir KKTC Nüfus Kayıt Belgesi tanzim ettiklerini söyledi.

Olayın ortaya çıkması üzerine zanlıların tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydeden polis,

6 aylık bebeğin Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edildiğini aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Jiaxi Fan’ın AIDS hastası olduğu beyanında bulunduğunu, bu nedenle tahlil yapıldığını belirtti.

Polis memuru, ilk testin pozitif çıktığını, ikinci testin sonucunun beklendiğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, zanlının suç ortağı olan Mithat Küçükakçalı’nın geçtiğimiz hafta yargılanmak üzere teminata bağlandığını hatırlattı.

Mahkeme, zanlı Jiaxi Fan’ın tutukluluk süresini 7 gün daha uzattı.