Merkez Bankası işin peşinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Mondial Private Bank’taki şirket hesabından tek seferde çekilmek istenen 19 milyon Euro’luk para hareketi dikkati çekti.

Singapur menşeli APR Integration PTR. LTD isimli şirketin KKTC’ye gönderdiği 19 milyon Euro’yu çekmeye çalışan ve şirketin temsilcisi olduğunu belirten Meyer Benitah’ın para çekme girişimi banka tarafından şüpheli işlem olarak değerlendirildi ancak yetkili makamlara haber verilmedi.

Merkez Bankası da şüpheli para hareketi üzerine devreye girdi ve Mondial Private Bank’a müfettiş gönderdi.

Ancak bankanın direktörlerinden biri olan Kemal İşçiel’in müfettişlere araştırma yapması için gerekli belge ve bilgileri vermediği, soruşturmayı sekteye uğrattığı iddia edildi.

Geçtiğimiz 2019 yılının Nisan ayında başlatılan soruşturma sonucu kusurlu olduğu iddia edilen Kemal İşçiel dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kusurlu davranarak ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı davrandığının tespit edildiği belirtildi.

Kusurlu davrandı

Olguları aktaran polis, Mondial Private Bank’ın müşterisi olan Meyer Benitah isimli şahsın 23 Kasım 2019 tarihinde kendi hesabından 18 milyon Euro ve 1 milyon 200 bin Euro nakit çekiliş yapmak istediğini, bu miktarların yüksek olmasından dolayı şüpheli olarak kayda geçtiğini ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, bankanın direktörü Kemal İşçiel’in nakit çekiliş girişimini şüpheli bulmasına rağmen durumu Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesine bildirmediğini anlattı.

Polis, KKTC Merkez Bankası’nın yüksek meblağı işlem girişimi üzerine bankaya müfettiş gönderdiğini, Kemal İşçiel’in görevli memurlara denetim yapması için gerekli evrakları vermediğini ve denetimi engellediğini ifade etti.

Polis, zanlının kusurlu davranarak ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı davrandığının tespit edildiğini belirtti.

4 yöneticiden üçü yurt dışında

Polis, Mondial Private Bank’ın 4 direktöründen 3’ünün yurt dışında olduğunu söyleyerek, KKTC vatandaşı zanlı Kemal İşçiel’in ileride görüşülecek davada hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 70 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 500 bin TL, diğer kefilin ise 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 11:48