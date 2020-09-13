Aile infial içinde

Suna ERDEN

Güzelyurt’tan aldığı 15 yaşındaki kızı Lefkoşa’ya getirip, ormanlık alanda tecavüz ettiği iddia edilen Mehmet Çamurbasmaz (20) gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktararak, tutukluluk talep etti.

Polis, zanlı Mehmet Çamurbasmaz’ın 7 Eylül 2020 tarihinde daha önceden tanıdığı 16 yaşından küçük kız çocuğunu aracına alarak Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya getirdiğini söyledi.

Polis, zanlının ormanlık bir alan içerisinde kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girerek kızlık zarının bozulmasına neden olduğunu açıkladı.



Ailesinin kızlarının kayıp olduğuna dair ifade vermesi üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, yapılan araştırmada kız çocuğunun zanlı tarafından alıkonduğunun tespit edildiğini ifade etti. Polis, kız çocuğunun ifadesinin alındığını, zanlının kendisi ile cinsel ilişkiye girdiğini söylemesi üzerine doktor kontrolünden geçirildiğini söyledi.Polis, kız çocuğuna yapılan muayenede cinsel ilişki bulgularına rastlandığını aktardı.Polis memuru, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, kız çocuğunun bir daha doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme hakkında 16 yaşından küçük kız çocuğunu alı koyma ve cinsel tecavüz suçlarından soruşturma yapılan zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.