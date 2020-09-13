Büyük operasyon

Suna ERDEN

Aldığı bir ihbar üzerine Lefkoşa’da operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi, bir kişiyi tutukladı.

Bazı şahısların Ortaköy’de bir ağacın altına şüpheli çanta bıraktıklarına dair polise ihbar yapıldığı, ekiplerin pusuya yattığı, olay yerine gelen Sheriff Mukhtar’ın (21) suçüstü yakalandığı belirtildi. Mukhtar’ın ağacın altından alıp gitmeye çalıştığı çantadan 20 gram kokain, 2 kilo hintkeneviri ve 200 gram bonzai çıktığı açıklandı.

Zanlı Mukhtar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarılırken, çantayı ağacın altına koyanlar ile zanlıyı olay yerinde bırakanların arandığı belirtildi.

Polis ekipleri pusuya yattı

Soruşturmayı yapan polis, önceki gün aldıkları ihbarda şüpheli şahısların Ortaköy’de bir ağaç altına çanta sakladıklarının öğrenildiğini söyledi.



İhbar üzerine belirtilen yere gittiklerini kaydeden polis, pusuya yattıklarını açıkladı.Polis, bir süre sonra Sheriff Mukhtar Kadı’nın bir araç tarafından olay yerine bırakıldığını ifade etti.Polis memuru, zanlının çantayı gizlendiği yerden aldığı sırada suçüstü tutuklandığını açıkladı.Çanta içerisinden 20 gram kokain, 2 kilo hintkeneviri ve 200 gram sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu madde çıktığını kaydeden polis, Sheriff Mukhtar’ın suçüstü tutuklandığını söyledi.Polis, ele geçirilen uyuşturucuların analize gönderileceğini, soruşturma başlatıldığını, çantayı gizleyenler ile zanlıyı olay yerine bırakan kişi veya kişilerin halen daha aranmakta olduğunu belirterek 3 gün tutukluluk talep etti.Mahkeme, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilip avukatı ile görüşme yapmasına imkân tanınmasına emir verdi.