banner564

Anlamlı buluşma

Özgür Hizmet Derneği korunmaya muhtaç çocuklar yararına Kadınlar Günü etkinliği düzenledi

Anlamlı buluşma
banner598

Özgür Hizmet Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Beyaz Ev Askeri gazinosunda yemek düzenledi. Yemekten elde edilen gelirin korunmaya muhtaç çocuklar yararına kullanılacağı bildirildi.
Dokuz ay önce kurulan dernekten yapılan açıklamaya göre; etkinliğin açılış konuşmasını yapan Özgür Hizmet Derneği Başkanı Esen Yalın Aktoprak, yemeğe katılanlara teşekkür etti. Yemekte, DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen de günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.
Etkinlikte, Meryem Bayramoğlu ve Candan Sözalp’a “Topraklarına Sahip Çıkarak Emeğin Değerini Yücelten Kadınlar’’ Özel Ödülü de verildi.


 

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2025, 09:47
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
4 bin yıllık tarih
4 bin yıllık tarih
  1. KIBRIS

banner471

banner474