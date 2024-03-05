Aileleri çok üzgün

Lefkoşa’da bir iş yerine ait etrafı tellerle çevrili arazi içerisinde muhafaza edilen bir milyon 400 bin TL değerindeki oto parçalarıyla kabloları çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan 3’ü Rus, biri İran uyruklu 17 yaşlarındaki 4 kolej öğrencisi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar G.P.(E-17 ), M.R.(E-17), A.S. (E-17) ve A.S.’nin (E-17) aileleri de hazır bulunurken, üzgün ve endişeli oldukları görüldü.

Ek süre talep eden polis, kayıp emareler olduğunu ifade etti.

Mahkemede detayları açıklayan polis, zanlıların 2023 yılı Eylül ayı içerisinde Lefkoşa’da, Küçük Esnaf ve Zanaatkârlar bölgesinde bulunan S.Ç.’ye ait etrafı tellerle çevrili arazinin güney kısmından içeri girdiklerini söyledi. Polis, zanlıların toplam bir milyon 400 bin TL değerindeki muhtelif markalardaki arabalara ait parçaları çaldığını, yine araçların üzerinde monteli bulunan muhtelif kabloları tasarruflarındaki kesici aletlerle keserek 140 bin TL hasara uğrattıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların 1 Mart 2024 tarihinde yine aynı yerde kablo keserken, adli şube ekipleri tarafından suçüstü yakalandıklarını belirtti.

Polis, zanlı P.G.’nin evinde yapılan aramada kablo, Mercedes marka araçlara ait parçalar bulunduğunu söyledi.

Zanlılardan P.G. ile M.R.’nin gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, kayıp emareler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.