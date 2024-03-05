Tümü teminatla serbest

Alayköy’de bölge sakini S.Ö.’nün evine ve aracına av tüfeği ile ateş açılmasıyla ilgili tutuklanan Kemal Özkan (19), Seyfi Ötüken (21) ve Ali Güden (19) dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Duruşmada detayları aktaran polis, 27 Şubat 2024 tarihinde saat 04.50 sıralarında Kemal Özkan’ın yanında diğer iki zanlıyı alarak, kullanımındaki araçla aralarında daha önceden kız meselesi yüzünden husumet bulunan K.Ü.’ye (E-19) ait Alayköy’de 20 Temmuz Caddesine bulunan ikametgahın önüne gittiğini söyledi.

Polis, zanlı Özkan’ın annesine ait av tüfeğini ikametgahın oturma odasının batıya bakan balkon kapısına doğrultarak, bir el ateş ettiğini ve camın kırılmasına sebebiyet verdiğini açıkladı. Polis, Özkan’ın evin avlusu içerisinde park halinde bulunan K.Ü.’nün babası S.Ü.’ye ait HE 160 Plakalı Nissan Cube marka salon aracın sağ arka kelebek camına bir el ateş ederek, kırılmasına neden olduğunu kaydetti. Polis, zanlıların olay yerinden aynı araçla hızlıca ayrıldıklarını aktardı.

Polis, zanlıların aynı gün kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede 2 adet 12’lik fişenk tapası ve av tüfeği fişenk saçmaları bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis, meseleyle ilgili, birçok ifade aldıklarını ve kamera görüntüsü incelediklerini söyledi.

Polis, olayda kullanılan av tüfeğinin zanlı Özkan’ın evinde yatağın altında bulunduğunu açıkladı. Polis, Özkan’ın olaydan sonra iki fişenki boş araziye attığını söylediğini, söz konusu yerde yapılan aramada bir şey bulamadıklarını belirtti.

Polis, Özkan’ın cep telefonunda olayla ilgili görüntü tespit ettiklerini, telefonun incelenmek üzere emare alındığını ve DATA Şubesine gönderildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlılarla ilgili kısmının tamamlandığını, tümünün KKTC vatandaşı ve sabıkasız olduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 50’er bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için birer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.