Aileleri gururla izledi

48’inci Dönem Yedek Subay Çavuş, Mukaveleli Erbaş ve Er Celbi düzenlenen törende ant içti.

Gülseren Kışlası’nda gerçekleşen töreni; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile diğer askeri ve sivil erkan ile ant içen askerlerin aileleri izledi.

Saat 10.00’da saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Sancak tanıtıldı, ant içme icra edildi.

Celp adına Asteğmen Burak Yıldırım’ın konuşmasının ardından yaş kütüklerine dönem plaketleri çakıldı, eğitim ve sporda başarı gösteren personele ödülleri verildi.

Yemin töreni, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması Mücahitler Marşı ve tören geçişiyle tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada Mücahitleri ant içme töreninde sancak ve bayrakların gölgesinde namus ve şeref üzerine ettikleri yemin ve ortaya koydukları irade nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KTBKK ve TSK desteğiyle toprakların bekçisi olan GKK’nın şerefli Mücahitlerinin barışın, huzurun, istikrarın, egemenliğin teminatı olduklarını vurguladı

Cumhurbaşkanı Tatar, ant içen celbin mensuplarının askerlik hizmeti boyunca alacakları eğitimlerin sivil hayatlarında çok önemli ve kıymetli olacağının altını çizdi.

Görgülü: Her Türk asker doğar

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Gülseren Kışlası’na 5 hafta önce vatani görevlerini yapmak için katılan “kahraman evlatların” kısa sürede askerlik ocağına uyum sağlayarak Mücahit olduklarını, "her Türk asker doğar” özdeyişini gururla doğruladıklarını ifade etti.

Tümgeneral Görgülü, ant içmenin; Türk gencinin özünde var olan göreve bağlılık, kanun nizam, örf ve adetlere uyma ile vatan için gerektiğinde “ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum” inancının sesli bir ifadesi olduğunu söyledi.

Görgülü ailelere seslenerek, “Sizler, vatanımız KKTC’yi korumak ve kollamak adına canınız ve kanınız olan evlatlarınızı asker olmak üzere bizlere emanet ettiniz. Bilmelisiniz ki, bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız Mücahitlik yemini ederek vatanına ve milletine sarsılmaz bir bağ ve inançla bağlılığını perçinlemiş, şehit ve gazilerimizin bizlere emanet ettiği vatanın, Kıbrıs Türkü’nün güvencesi olmuştur.” dedi.

Yıldırım: Kutsal bir görev

Celp adına konuşan Asteğmen Burak Yıldırım, askerlik hizmetinin kutsal bir görev olarak üstün cesaret, fedakarlık ve mutlak itaatle yerine getirileceğini belirterek, vatanı koruma görevini devralmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Yıldırım, bağımsızlığın ve özgürlüğün bekçisi olacaklarını, ettikleri yeminin gereğini yerine getireceklerini belirti.

