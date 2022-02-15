Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığında bazı Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri ile görüştü.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judith G. Garber ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Avrupa ve Avrasya Konuları Ofisi, Güney Avrupa ve Kafkasya'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Erica Olson’u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, Kıbrıs’ta yaşanan tarihsel sürece değinerek Kıbrıslı Türklerin en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen olduğunu, egemen eşitliğin doğal/müktesep bir hak olduğunu, anlamlı resmi müzakerelere Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının teyit edilmesi durumunda başlamaya hazır olduklarını belirtti.

“AB objektif olamaz”

Avrupa Birliğinin Kıbrıslı Türklere verdiği sözleri tutmadığını ve Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız izolasyonların devam ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkı, 60 yıldan beridir kendi kendini yönetiyor. Bugün, Kıbrıs Türk halkı, tüm kurum ve kuruluşlarıyla kendi devletine sahiptir. BM’nin desteklediği 2004 Annan Planı’na Kıbrıslı Türklerin “evet” demesine ve Rumların reddetmesine rağmen, Kıbrıslı Rumlar AB’ye haksız bir şekilde tek taraflı üye yapıldı. AB, objektif olamaz çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs AB üyesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardır gerçek eşitlik temelinde bir çözüme Rum tarafının isteksizliği nedeniyle ulaşılamadığını, sürdürülebilir ve gerçekçi bir çözümün ancak egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan mevcut iki devletin iş birliği ile mümkün olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta varılacak bir antlaşmayla Rum tarafının da, bugün 85 milyon nüfuslu ve adadan sadece 40 mil uzakta olan Türkiye’nin ticari imkanlarından, limanlarından ve hava sahasından faydalanma fırsatı yakalayacağını söyledi.

“İnisiyatif almaya hazırız”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının iki taraf arasında güven ve iş birliğini gerçek anlamda artıracak ve egemen eşitlik temelinde bir uzlaşıya katkıda bulunabilecek konulara sıcak baktığını ve inisiyatif almaya hazır olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta tarafların doğal/müktesep haklarına dayalı sürdürülebilir bir uzlaşıya varılmasında ABD’nin öngörülü katkılarını beklediklerinin de altını çizdi.

