Ailesi şok oldu

Çiğdem AYDIN

İngiliz uyruklu Patric Drace ile önceki gün yaşamını yitiren Nazım Özveren’in cenazeleri karıştı. Girne Akçiçek Hastanesi morgundan önceki gün yanlışlıkla Nazım Özveren’in cenazesini alan İngiliz aile, Hristiyan usullerine göre defin işlemi yaptı. Cenaze, İngiliz Mezarlığına defnedilirken, olay dün Nazım Özveren’in ailesinin hastaneye gitmesi üzerine ortaya çıktı. Cenazelerini bulamayan aile, hastane yönetimin olayı araştırması sonucu Nazım Özveren’in İngiliz Mezarlığına defnedildiğini öğrendi. Durumun anlaşılması üzerine ise İngiliz Mezarlığına defnedilen Nazım Özveren’in mezarı açıldı. Cenazenin bugün ailesine teslim edileceği ve defin işlemlerinin yapılacağı belirtildi. Özveren’in Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in dayısı olduğu öğrenildi.

Aile teşhis edip aldı

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci, cenaze işlemlerinde görevli bir belediye personeli olduğunu, İngiliz ailenin önceki gün teşhis ederek, cenazeyi aldıklarını ifade etti. Birinci, “Bundan böyle cenaze teslimlerinde hastaneden biri de görevlendirilecektir” dedi.

Ataser: Çok kötü bir olay

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser “Bu karışıklık nasıl oldu aklım hayalim almıyor” dedi.

Ataser, “Cenazeler morgda karıştı, çok üzücü çok kötü bir olay. O cenazenin yerine diğerini gömdüler, nasıl oldu aklım hayalim almıyor. İnşallah böyle bir şey bir daha olmaz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 15 gündür cenazesi morgda bekletilen Patric Drace’nin bugün İngiliz Mezarlığı’nda toprağa verileceği kaydedildi.