Akaryakıta... Dünyada indirim KKTC’de zam

Akaryakıta bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Benzinin litresine 44 kuruş, Euro dizele ise 38 kuruş artış olacak.

Maliye Bakanlığı basın bürosundan alınan bilgiye göre, kurşunsuz benzin ve Euro dizel fiyatlarında gece yarısından başlayarak artışlı fiyat uygulanacak.

95 ve 98 oktan kurşunsuz benzine 44 kuruş, Euro dizele ise 38 kuruş zam yapılacak.

Zammın yürürlüğe girmesiyle 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 5.40 TL’den, 98 oktan kurşunsuz benzin 5.50, Euro dizel ise 4.94’ten satılacak.

Akaryakıta 4 Mayıs’ta yapılan indirimle 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4.96 TL’den; 98 oktan benzinin litresi 5.06 TL'den ve Euro dizelin litresi ise 4.56 TL’den satılıyordu.

Zam gelmeyen gaz yağının litresi ise 4.50 TL’den satılıyor.