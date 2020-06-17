Güney’de yeni vaka yok

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 1210 test sonucunda yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi. Vaka sayısı 985’te kaldı.

Rum haber kaynaklarına göre, Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1210 test yapıldığını ve yeni vakaya rastlanmadığını duyurdu.

Güneyde dün de yeni vaka tespit edilmemişti.