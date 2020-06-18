HP hükümetten çekiliyor mu?

Özel jet krizi hükümetin sonunu mu getiriyor? Bu soru siyasi kulislerde en çok sorulan soru oldu. HP yaşanan krizden Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i sorumlu tutuyor. Dün toplanan UBP Merkez yürütme Kurulundan somut bir karar çıkmaması üzerine HP Başkanı Yenal Senin parti merkez yürütme organını bu sabah acilen toplantıya çağırdı..

Saat 10.00’da başlayacak toplantıda hükümetteki durumun ele alınacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020, 11:54