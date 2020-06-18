Türkiye’de 429 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin Corona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 861 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi Coronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 861'e yükseldi. Toplam 52 bin 901 test yapılırken, bin 429 yeni vaka tanısı konuldu, vaka sayısı ise 182 bin 727 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulunun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu bildirirken sokağa çıkma yasağı ile ilgili ise 'Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi' ifadelerini kullandı.

Koca, Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Güncel Coronavirüs verilerini paylaşan Koca, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 429 kişiye yeni tanı konduğunu, iyileşen sayısının ise bin 261 olduğunu açıkladı. Dünkü test sayısının ise 52.901 olduğunu söyledi.

Normalleşmenin eski hayat tarzına dönmek olmadığını hatırlatan Koca, "Vaka sayımızın şiddetinde değişim var. Daha az oranda hasta entübe edilir oldu. Entübe edilenlerin vefat etme oranı önemli oranda düştü" dedi.

Koca ayrıca, Bilim Kurulu’nun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisine bulunduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi' diye konuştu.

