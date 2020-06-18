Tehdit iddiası

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Kudüs’te gerçekleştirdikleri görüşme Rum gazetelerine de haber oldu.

Alithia gazetesi “ Türkiye’nin tutumu barış için tehdit- Mitsotakis ile Netanyahu Türkiye’nin Agresifliğini Ele Aldılar” başlıklı haberinde, Mitsotakis ile Netanyahu’nun dün Kudüs’te gerçekleştirdikleri görüşmenin gündeminde, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki agresifliği (saldırganlığı) ile Ankara’nın bölgede oynadığı genel istikrarsızlaştırıcı rolünün” olduğunu ileri sürdü.

Gazeteye göre açıklamasında “Türk faaliyetlerinin bölge için bir tehdit olduğunu” ileri süren Mitsotakis “kendilerinin her daim Uluslararası Hukuk uyarınca, barış arzu ettiklerini” savundu.

Açıklamasında, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki üçlü işbirliğine de değinen Miçotakis, bunun gerçekten bir yapı olduğunu ve ABD’nin de eklenmesiyle, barış içerisinde bir Doğu Akdeniz şeklinde bir vizyona sahip olduğunu öne sürdü.

Mitsotakis, EastMed boru hattının da bu çerçeveye dahil olduğunu dile getirdi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise açıklamasında, EastMed boru hattı konusunu ele aldıklarını dile getirerek, bunun dünyadaki en büyük boru hattı olduğunu savundu.

Fileleftheros ise “İsrail Geri Adım Atmıyor- EastMed: Netanyahu Miçotakis’le Görüşmesinin Ardından Devam Etmeye Kararlı Olduğunu Söyledi” başlıklı haberinde, İsrail’in, EastMed Doğu Akdeniz boru hattı projesinin ilerlemesi konusunda kararlı olduğunun görüldüğünü yazdı.

Netanyahu’nun Mitsotakis’le görüşmesinin ardından projenin ilerleyeceğini söylediğini kaydeden gazete, Yunanistan ile İsrail’in, savunma sanayi alanındaki işbirliğini devam ettirme konusunda anlaştıklarını da iletti.