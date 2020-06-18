Sendikal Platform istifaya çağırdı

İbrahim DİRAN

Sendikal Platform, Hükümeti, “Coronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizin bedelini emekçiye ödetmeye çalışması ve elini taşın altına koymaması” gerekçesiyle istifaya çağırdı.

Sendikal Platform, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı, bakanlığa üzerinde "1500" yazan siyah çelenk bıraktı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan tarafından okunan basın açıklamasında, ekonomik krizden dolayı tüm ülkelerde çalışanların alım gücünü artırmaya yönelik tedbirler alındığını, KKTC’de ise ilk icraat olarak çalışanların ve emeklilerin maaşlarından kesinti yapılarak ekonominin daha da daralmasına neden olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, hükümetin, Güney Kıbrıs’ta çalışanlara hiçbir katkı yapmadığı savunulan açıklamada, Hükümetin bir tarafta Güney Kıbrıs’ta çalışmak için gitmek isteyenlere izin vermezken bir taraftan da özel uçakla ülkeye giriş yapılmasına müsaade edilmesi kıyaslaması yapıldı.

Bıçaklı: Bütün fatura çalışanlara

Eylemde konuşan Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde da Kovid 19 salgınını iyi kullanan, bahane eden hükümet, bütün faturayı çalışanlara ödetti” dedi.

Özel sektör çalışanlarının sendikal hakları konusunda da Bıçaklı, “Özel sektörde çalışanların da sendikalı olabilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır” dedi.

Bıçaklı salgın sürecinde Hükümetin sermaye temsilcileri ile pek çok toplantı yaptığını ancak sendika temsilcileri ile hiçbir toplantı yapmadığını da belirterek bunu eleştirdi.



Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020, 10:34