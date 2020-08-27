Akçay'da muhteşem karşılama

Kıbrıs Türk televizyon programları arasında açık ara en çok izlenen Halk Meclisi, 5 buçuk aylık aranın ardından tv2020’de yeniden ekrana döndü.

Halk Meclisi, 10 Mart’ta yapılan son canlı yayını sonrası ilk programını Güzelyurt’a bağlı Akçay’da gerçekleştirdi.

Akçay halkı, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Haber Müdürü Aytuğ Türkkan’ı büyük bir coşkuyla karşıladı; çiçekler sundu, davul-zurna çaldı.

Muhtar Uğur Dereliköylü, programın başında köy halkının ürettiği ürünlerden oluşan hediye sepetini Akar ve Türkkan’a sundu, halkın sesi olmalarından ötürü kendilerine teşekkür etti. Ayrıca bölge kadınları tarafından yapılan el işi pano da hediye edildi.

Muhtarlık binası önünde büyük bir kalabalıkla gerçekleştirilen canlı yayında sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına dikkat edildi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği program 3 saat sürdü ve vatandaşlar sorunlarını canlı yayında dile getirdi.

Halk Meclisi’ni özlemiştik

Muhtar Dereliköylü, halkın ‘Halk Meclisi’ programını özlediğini ifade ederek, “Vatandaşların sorunlarının aktarıldığı tek programın yeniden yayın hayatına geçmesi ve yeni yayın döneminde ilk programın Akçay’da gerçekleştirilmesinden dolayı gururlu olduklarını ifade etti. Halkın sesi oldukları için Akar’a teşekkürlerini sunan Muhtar Dereliköylü, yeni dönemde tv2020’ye başarılar diledi.

Akar: Halkın sorunlarını yönetenlere aktarıyoruz

Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar açılış konuşmasında Halk Meclisi programını 5,5 aydır gerçekleştirememekten duydukları üzüntüyü dile getirerek yaşanılan süreç hakkında bilgi verdi. Akar, Diyalog Medya Grubu’nun Diyalog gazetesi, Diyalog TV ve şimdi de tv2020 ile her zaman halkın sorunlarına eğildiklerini ve bu sorunları yöneticilerin bilgisine getirmeyi görev bildiklerini ifade ederek, bu misyon ile devam edeceklerini belirtti. Halk Meclisi programının da bu çerçevede her hafta canlı olarak sorunların ortaya çıkması ve yöneticilere yol göstermesi için yaptıklarını söyleyen Akar, halkın yoğun ilgisine teşekkür etti.

Vekillerden Halk Meclisi’ne övgü

Canlı yayına katılan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları ve HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu da halkın sorunlarının ortaya çıkması anlamında Halk Meclisi programının çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, tv2020 ile bu misyonun devam edecek olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi, emeği geçen herkese teşekkür etti.

En büyük sorun kırsal kesim

Akçay köyünün sorunlarının konuşulduğu programda ilk sözü alan Muhtar Uğur Dereliköylü, hem merkezi hükümete hem de Akçay’ın bağlı olduğu Güzelyurt Belediyesi yönetimine eleştiriler yaptı.

Akçay köyü için birçok proje gerçekleştirmek istediklerini anlatan Dereliköylü, projelerin hayata geçmesinde yaşanılan bürokratik sıkıntılardan dert yandı.

Köylülerin kırsal kesim arsasına ihtiyaç duyduğunu söyleyen Dereliköylü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir karar için günlerce Lefkoşa’ya gidip geliyoruz ama olmuyor. Ağıllar konusunda çok uğraştık, nihayetinde iki yer alabildik bu kez de belediyeye takıldık. Belediyemiz yerini hazırladığı zaman buraları hazır olacak. Kırsal kesimle ilgili 2 yıldır çalışıyoruz. 90 adet bulduk ama atışlar olduğu için burasına onay alamadık. Başka bir yer bulduk ama orası da rezerv araziymiş, bu nedenle olmadı. 135 müracaat var. İçişleri Bakanımız ile bunu görüştük. Dedim ki, “Köylere apartman daireleri yapılsın ve uzun vadede gençlerimiz ev sahibi olsun” ama bir türlü çözüm yok. Çok göç oluyor köylerden, biz yetkililerden sonuç alıcı kararlar istiyoruz. Bunun yanında istihdam sorunu yaşıyoruz. Münhalsiz sınavsız işe alıyorlar ama Akçay’dan işe alınan hiç kimse yok. Ne devlette ne de belediyeye.

Çok huzursuz ve şikayetçiyiz bu konudan dolayı. Lütfen köylerimize değer verin, sorunları çözün.”

Bölge halkı dert yandı

Programda söz alan bölge sakinleri de sorunlarını dile getirdi. Salgın nedeniyle üreticinin, hayvancının, esnafın yara aldığını ifade eden bölge halkı, devletten destek beklediklerini ifade etti.

Bölge haklı, kırsal kesim arsaları, altyapı, işsizlik ile ilgili sorunlarını dile getirirken, yetkililerden Akçay’la ilgilenmelerini talep etti.

162 program yapıldı

Kıbrıs Türk televizyon programları arasında açık ara en çok izlenen program olan Halk Meclisi, Coronavirüs hastalığının ortaya çıkması sonrasında mecburen yayına ara vermişti.

Halk Meclisi, Diyalog TV ekranlarında KKTC’nin dört bir yanından 161 kez canlı yayınlanmıştı. Halk Meclisi önceki günkü yayınıyla 162. programı gerçekleştirmiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020, 10:56