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Akıbeti belirsiz

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Meryem Toprak’ın kaybolmasının üzerinden iki hafta geçti ancak henüz bulunamadı

Akıbeti belirsiz
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Gazimağusa’ya bağlı Yamaçköy’de, 25 Ekim 2021 tarihinde saat 18.30 sıralarında, evinden ayrılan 39 yaşındaki Meryem Toprak’tan haber alınamıyor.  
Zihinsel ve bedensel engelli olduğu belirtilen Toprak’ın akıbeti belirsizliğini korurken, ailesi perişan halde bekliyor. 
17 gündür kayıp olan Meryem için sosyal medyada kampanya başlatıldı. ‘Meryem neden bulunamıyor?’ başlığıyla yapılan paylaşımlarda şunlar ifade ediliyor:

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Meryem Toprak devletimizin tüm kurumlarının; askerimizin, polisimizin, Sivil Savunmamızın, Geçitkale Belediyesi’nin gönüllülerden oluşan insanların insanüstü çaba ve gayretine rağmen maalesef bulunamamıştır.
Gerekirse her gün Meryem'i paylaşalım. Çünkü halen daha haberi olmayan insanların olayla ilgili bilgisi olur hem de bulanabilecek en küçük bir ipucu bizi sonuca götürebilir. 
Herkesin başına gelebilecek bir olaydır. Gereken gündem yaratıldığı takdirde sonuca ulaşacağımızdan zerre şüphemiz yoktur.” 

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