Polisi kandırmaya çalıştı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün sabah saatlerinde, faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatmak amacıyla devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekibi, Nijerya uyruklu Tochukwu Victor’un hareketlerinden şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi.

Polislere “Ben İranlıyım” diyerek kimlik kartı göstermeyi reddeden Victor, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.



Müdürlük binasında da şüpheli hareketlerine devam eden zanlının, üzeri arandı ve 20 miligram uyuşturucu madde ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlı Victor, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile dün mahkemeye çıkarıldı.

Yanlış bilgiler verdi

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mahir Türe, 11 Kasım 2021 tarihinde saat 02.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin failli meçhul bir hırsızlık olayı ile ilgili devriye görevinde bulunduğu sırada İsmet İnönü Caddesi üzerinde tespit edilen zanlı Tochukwu Victor’un kimlik ibraz etmesinin istendiğini ancak İranlı olduğunu söyleyip farklı bilgiler verdiğini açıkladı. Zanlının şüpheli beyanları üzerine ileri işlem için Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne celp edildiğini belirten Türe, şube içerisindeki şüpheli tavırları nedeni ile üzerinde arama yapıldığını ve giydiği montun cebinde içerisinde yaklaşık 20 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğu düşünülen bir adet sarma sigaranın tespit edildiğini söyledi. Zanlının tutuklandığını beliren Türe, soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek Tochukwu Victor’un ilk aşamada bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, soruşturma maksatlı zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.