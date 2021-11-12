Ercan’da yakalandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de yaşamını sürdüren Zehra Avcı’nın 6 yıl önce yaptığı şikâyet üzerine aranan şahıs ilan edilen Mehmet Atilla, Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 2009 yılında Zehra Avcı’ya ait Alayköy’de bulunan 6 arsayı sahte evrakla üzerine aldığı belirtildi.

Avcı’nın 6 yıl sonra durumu fark ederek, 2015’te polise şikâyette bulunduğu, suçla bağlantılı noter halen Ayşe Miralay'ın yargılandığı açıklandı. Aranan şahıs ilan edilen zanlının ise 7 Kasım’da ülkeye giriş yaparken tespit edildiği belirtildi.

Mal sahibi 6 yıl sonra fark etti

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru, 9 Temmuz 2015 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye giden Zehra Avcı’nın, Alayköy’de bulunan 6 ayrı arsanın yarı hissesinin kendisine ait olduğunu ancak 23 Aralık 2009 tarihinde Mehmet Atilla isminde bir şahsa satıldığını öğrendiğini ifade ederek, şikâyetçi olduğunu söyledi.



Zehra Avcı’nın yapıla satıştan haberinin olmadığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu ifade eden polis, meseleyle ilgili 2015 yılında soruşturma başlatıldığını açıkladı.Polis, yapılan soruşturma kapsamında noter Ayşe Miralay'ın hazırladığı 11 Aralık 2009 tarihli Zehra Avcı adına olan vekâletteki imzanın sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi.Polis memuru, yapılan araştırmalar sonucu Mehmet Atilla'nın Miralay’ın düzenlediği vekâletname ile arazileri 23 Aralık 2009 tarihinde adına aldığının tespit edildiğini anlattı.

6 yıl sonra geri geldi

Şikayet tarihinde Mehmet Atilla'nın yurt dışına çıkış yaptığının öğrenildiğini ifade eden polis, zanlının 7 Kasım 2021 tarihinde ülkeye giriş yaparken tespit edildiğini ifade etti.

Polis, soruşturma dosyasında zanlı olarak bulunan Ayşe Miralay hakkındaki davanın sürdüğünü ve mahkemede görüşüldüğünü belirtirken, Mehmet Atilla'nın da yargılanmak üzere teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı ‘evrak sahteleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahte davranışla eşya alma’ suçlarından yargılanmak üzere yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bıraktı.