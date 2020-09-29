Şimdi oğlunun yanında

Çiğdem AYDIN

Mehmetçik köyünün sevilen isimlerden Taç Mozaik isimli işyerinin sahibi Aytaç Canalp (63) dün sabah hayatını kaybetti.

Canalp'ın yaşadığı sağlık sorunu nedeni ile bir süreden beri tedavi gördüğü bildirildi.

Canalp'ın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.



Canalp dün ikindi namazına müteakip Mehmetçik'te toprağa verildi. Canalp, genç yaşta vefat eden oğlu Kemal Canalp'ın yanına defnedildi.Uzun yıllar İngiltere’nin Londra şehrinde yaşayan Canalp, son 24 yılını kendi ülkesinde yatırım yaparak geçirmişti. Taç Mozaik mermer fabrikasının kurucularından olan Canalp 6 aydır tedavi görüyordu. Diyalog muhabirine konuşan köy sakinleri, Canalp’ın dünya iyisi bir insan olduğunu ölümünden duydukları üzüntüyü paylaştı.



