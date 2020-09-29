Ağır itham altında

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kumyalı köyünde komşusunun 13 yaşındaki kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Turgut Ağcabay (29) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Fasıl 154 ceza yasasına göre ömür boyu hapis cezası öngören cinsel tecavüz suçlaması ile yargılanacak olan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.



Zanlının işlediği iddia edilen suçun ağırlığına ve ciddiyetine vurgu yapılarak tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Uzun süreli hapis alabilir

Soruşturmayı yapan polis memuru Osman Gökalp, zanlının 2020 yılı Nisan ve Eylül ayları arasında, Kumyalı ile Mehmetçik arasında bulunan ormanlık alanda, kendi aracı içerisinde, kız çocuğu ile birçok kez cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Olayın 16 Eylül 2020 tarihinde polise rapor edildiğini aktaran Gökalp, gönüllü ifade veren zanlının, suçunu itiraf ettiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Gökalp, zanlının işlemiş olduğu suçun oldukça ciddi olduğunu ve Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanacağını, mahkûm olması halinde ise uzun süreli hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu vurgulayarak, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Suçlamalar ağır

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Cantaş, zanlının, davaları görüşülünceye ve her halükarda 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi. Zanlı “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “alıkoyma” ve “cinsel istismar” suçlarından yargılanacak.