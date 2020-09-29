KIB-TEK ne diyor?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), bugün Teknecik Elektrik Santrali önünde eylem yapacağını bildirdi.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’ın verdiği bilgiye göre; saat 10.00’da gerçekleştirilecek eyleme Sendikal Platform da destek verecek.



Özkıraç, Teknecik Elektrik Santrali’nde sekiz dizel jeneratör olmasına rağmen şu anda dört tanesinin hizmet verdiğini bildirdi.KIB-TEK’in bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun arızalı jeneratörlerin tamiri konusunda adım atmadığını savunan Özkıraç, şunları kaydetti:“Bu jeneratörlerin KIB-TEK’e kaybı 70 MW’tır. Daha acil ve önemlisi ise şu anda çalışan dört jeneratörün de gerekli bakım ve onarımları yapılmadığı için her an devre dışı kalma riskleri vardır. Bu sebepten ötürü sabah 10.00’da Teknecik Elektrik Santrali önünde eylem gerçekleştireceğiz, Sendikal Platform da gerçekleştireceğimiz eyleme destek verecektir.”