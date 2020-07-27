Akıncılar’da sınır kapısı eylemi

Onur ULAĞ

Akıncılar ile Güney Kıbrıs’taki Limya arasında sınır kapısı açılması hedefiyle dün ‘Kapı! Hemen Şimdi’ sloganıyla eylem yapıldı.

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi önderliğinde gerçekleştirilen eylemde köy halkı Limya’ya kapı açılması istenen bölgeye yürüdü.

"Kapı İsteğimiz Yerindedir", "Akıncılar Artık Son Nefeste", "Limya Kapısı Açılsın" gibi pankartların yer aldığı eylemde sloganlar da atıldı.

Yürüyüş sırasında müzisyenler şarkılarla eylemcilere eşlik etti, destek verdi.

Kapı açılmasını istedikleri noktada toplanan eylemciler, burada basın açıklaması yaptı, taleplerini anlattı.

Akıncı sakinlerinin eylemine bazı CTP milletvekillerinin yanı sıra Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Açıl kapı, açıl artık

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi önderliğinde, Limya’ya kapısı açılması hedefiyle gerçekleştirilen eylem saat 17.30 sıralarında başladı.

İlk eylemini, “Kapı! Hemen Şimdi!” sloganıyla düzenleyen inisiyatif, köy meydanında toplandı.

Eylemciler, saat 18.00’de "Kapı İsteğimiz Yerindedir", "Akıncılar Artık Son Nefeste", "Limya Kapısı Açılsın" pankartlarıyla Limya’ya kapı açılması istenen yere yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında müzisyenler şarkılarla eylemcilere eşlik etti, destek verdi.

Yürüyüş sırasında "Açıl Kapı, Açıl Artık", “57 Yıllık Yaşamımıza Olan Suskunluğunuz Suçtur" sloganları da atıldı.

Bu gidişata dur demek istiyoruz

Saat 18.30’da kapı açılması talep edilen yere ulaşan eylemciler, burada basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması inisiyatifin eş başkanları olan Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ve Muhtar Mustafa Eğmez tarafından yapıldı.

Barbaros, konumu nedeniyle köyden çok fazla göç olduğunu, Akıncılar’ın daha fazla kan kaybetmemesi gerektiğini vurguladı.

Barbaros, şöyle devam etti: “Lurucina ile Limya arasında geçiş noktası açılması için başlattığımız mücadeleye destek veren herkese teşekkür ederim. Limya halkı ve saygı değer muhtarı da bize destek oluyor. Akıncılar yıllardır kan kaybediyor, çıkmaz sokağa dönüşen köyümüzde devamlı göç yaşanıyor. Bu gidişata dur demek istiyoruz. Kapının açılması sadece bizim için değil, tüm Kıbrıs için önemlidir. Gerekirse her yerde eylem yaparız. Kıbrıslı Rumların da desteğini bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 11:34